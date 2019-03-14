"Белый Барс" снова бит: "Донбасс" ведет в серии – 2:0

Голевая феерия в Дружковке завершилась победой чемпиона регулярки с разницей в одну шайбу

Фото: uhl.com.ua

"Белый Барс" снова бит: "Донбасс" ведет в серии – 2:0 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/aab/afc/5c8aabafc1c82.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/aab/afc/5c8aabafc1c82.png 2019-03-14T21:32:52+02:00 Хоккей Голевая феерия в Дружковке завершилась победой чемпиона регулярки с разницей в одну шайбу

В Дружковке состоялся второй матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги между "Донбассом" и "Белым Барсом". Ранее дончане уверенно обыграли визави 9:1. Победили они и в этот раз, но в более упорной борьбе – 5:4. Серия продлится до четырех побед одной из команд. Сейчас счет в серии – 2:0 в пользу "Донбасса"



Уже к середине второго периода сегодняшнего матча "Донбасс" вел в матче 3:0, благодаря точным броскам Тиграна Манукяна, Дмитрия Игнатенко и Ильи Коренчука. Со стороны могло показаться, что результат первого матча, когда дончане без особых проблем отправили 9 шайб в ворота соперника, может повториться.



Но стоит отдать должное "Белому Барсу" - Константин Буценко настроил команду должным образом, и "барсам" удалось сравнять счет. По разу большинство реализовали Назар Ружников и Максим Ядловский, после чего последний отправил еще одну шайбу в ворота Богдана Дьяченко – но уже в равных составах.



Третий период выдался наиболее нервным для обеих команд. Вадим Мазур и Александр Костиков сделали преимущество дончан комфортным, и "Донбасс" стал играть на удержание счета. Но за полторы минуты до конца основного времени Владислав Куцевич обокрал защитника хозяев и сократил разрыв до минимального.



На последней минуте Константин Буценко снял голкипера и выпустил шестого полевого игрока, но сравнять счет "Белому Барсу" это не помогло. "Донбасс" повел в серии 2:0, и сделал хороший задел для прохода в финал плей-офф.



Следующий матч между командами состоится 17 марта в 17:00 в Белой Церкви.

"Донбасс" – "Белый Барс" – 5:4 (1:0; 2:2; 2:2)



Шайбы: 1:0 Манукян (Денискин, Мостовой), 02:58. 2:0 Игнатенко (Захаров, Александров – больш.), 25:03. 3:0 Коренчук (Лялька – меньш.), 37:00; 3:1 Ружников (Дурдыев, Куцевич – больш.), 37:49; 3:2 Ядловский (Куцевич, Арабов – больш.), 38:59; 3:3 Ядловский (Лесников, Арабов), 42:18; 4:3 Мазур (Коренчук), 43:46; 5:3 Костиков (Манукян), 50:31; 5:4 Куцевич (Лесников), 58:25.

Как сообщалось ранее, в чемпионате АХЛ был забит невероятный гол вопреки законам физики.

Также сообщалось, что хоккейные площадки сделают меньше на чемпионатах мира и Олимпиадах.

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