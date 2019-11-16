Без права на ошибку: трансляция матча "Донбасс" – "Бейбарыс" на Континентальном кубке

Поединок второго тура турнира в Кракове: обе команды будут играть только на победу

Трансляция матча "Донбасс" - "Бейбарыс" на Континентальном кубке

Во второй игровой день полуфинала Континентального кубка "Донбасс" сыграет против "Бейбарыса". Накануне обе команды свои матчи уступили в одну шайбу, но с той лишь разницей, что украинский чемпион проиграл "Неману" в овертайме, а сильнейшая команда Казахстана упустила ничейный счет на последней минуте игры с "Краковией". Матч "Донбасс" – "Бейбарыс" начнется в 15:00.

"Донбасс" – "Бейбарыс" онлайн трансляция

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Небольшим преимуществом "Донбасса" в будущей игре может стать дополнительное время на восстановление, ведь команда Сергея Витера свой матч провела на 5 часов раньше соперника, что может иметь свой вес в таком насыщенном и скоротечном турнире.

В первой игре "Бейбарыса" можно было убедиться в том, что у команды есть определенные проблемы с вратарской позицией. Неуверенный старт в "рамке" Дмитрия Волошина позволил "Краковии" забросить две быстрые шайбы еще до 4-й минуты первого периода. Возможно, главный тренер команды Владимир Клинга сегодня попробует на польском льду Артема Микушина.

Что касается атаки, то "Бейбарыс" накануне показал, что может проводить и быстрые выпады в сторону ворот соперника, и жестко зажимать оппонента в позиционных атаках, когда того требует ситуация. Казахстанцы по броскам уступили сопернику только в первом периоде (7:15), но далее с целью отыграться перебросали оппонента в двух периодах (23:12).

С турнирной точки зрения для обеих команд этот поединок может стать определяющим, поэтому и "Донбасс", и "Бейбарыс" будут играть на победу.

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