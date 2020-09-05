Чемпионат Украины по хоккею второй раз остановили из-за коронавируса

Руководство Украинской хоккейной лиги приняло решение остановить турнир, который уже дошел до полуфинальной стадии. Позавчера "Донбасс" вырвал победу у "Днепра" в овертайме, а судью полоснули по лицу лезвием.

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Причина очередной паузы – банальна: у некоторых хоккеистов подозревают COVID-19, пишет официальный сайт УХЛ. Интересно, что пока что позитивных тестов не обнаружено. Однако, лига решила перестраховаться. Все игроки перед возобновлением турнира (он был прерван еще в марте) уже проходили тестирование на коронавирус, чтобы перед рестартом чемпионата обезопасить всех участников процесса.

Теперь игроки всех команд-участниц полуфиналов плей-офф сдадут повторные тесты. В течение 72 часов будет принято окончательное решение о возобновлении чемпионата: после получения результатов тестов УХЛ определится с новыми датами проведения следующих матчей для обеих пар. Ранее они планировались на 5-7 сентября.

На днях финская команда не прилетела на матч чемпионата России в Беларусь.

Смотрите, как украинские хоккеисты тренировались в межсезонье:

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