Українська
$ 27,69
32,73
  1. Новости спорта
  2. Новости хоккея

Чемпионат Украины по хоккею второй раз остановили из-за коронавируса

5 сентября, 15:01

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Полуфинальные серии плей-офф состоятся позже - после проведения тестов

Руководство Украинской хоккейной лиги приняло решение остановить турнир, который уже дошел до полуфинальной стадии. Позавчера "Донбасс" вырвал победу у "Днепра" в овертайме, а судью полоснули по лицу лезвием.

Реклама

Причина очередной паузы – банальна: у некоторых хоккеистов подозревают COVID-19, пишет официальный сайт УХЛ. Интересно, что пока что позитивных тестов не обнаружено. Однако, лига решила перестраховаться. Все игроки перед возобновлением турнира (он был прерван еще в марте) уже проходили тестирование на коронавирус, чтобы перед рестартом чемпионата обезопасить всех участников процесса.

Теперь игроки всех команд-участниц полуфиналов плей-офф сдадут повторные тесты. В течение 72 часов будет принято окончательное решение о возобновлении чемпионата: после получения результатов тестов УХЛ определится с новыми датами проведения следующих матчей для обеих пар. Ранее они планировались на 5-7 сентября.

В тренде
Украина – Швейцария: онлайн Лиги наций с видеоповторами голов и моментов

На днях финская команда не прилетела на матч чемпионата России в Беларусь.

Смотрите, как украинские хоккеисты тренировались в межсезонье:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

хоккей коронавирус приостановка чемпионат Украины по хоккею
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Людей пытают, насилуют, убивают": финская команда не прилетела на матч в БеларусьХоккей
Рейтинг 100 самых популярных украинских спортсменов: что изменилось за месяц
Рейтинг 100 самых популярных украинских спортсменов: что изменилось за месяцДругие
Клуб-новичок чемпионата Украины возглавит самый опытный действующий тренер
Клуб-новичок чемпионата Украины возглавит самый опытный действующий тренерХоккей
Хозяева Открытого кубка Донбасса-2020 вырвали победу у
Хозяева Открытого кубка Донбасса-2020 вырвали победу у "Барса" благодаря шикарной шайбе: видеоХоккей
Скандал в украинском хоккее: юниорскую команду
Скандал в украинском хоккее: юниорскую команду "Донбасс" лишили шансов сразиться за "золото"Хоккей
Стартовал плей-офф Украинской хоккейной лиги: расписание и результаты матчей
Стартовал плей-офф Украинской хоккейной лиги: расписание и результаты матчейХоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять