Чешские хоккеисты дали по носу россиянам – фаворитам молодежного чемпионата мира по хоккею

Сегодня в Чехии стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею среди команд элитного дивизиона. В первом же матче хозяева сбили спесь с главных фаворитов турнира – сборной России. Мы писали, как российский хоккеист забросил в НХЛ шайбу головой и проиграл боксерский бой.
Премьерный поединок чемпионата прошел в Остраве. Чехи при поддержке трибун сразу же дважды огорчили россиян, но еще до конца первого периода счет сравнялся – 2:2. Во второй 20-минутке команды обменялись шайбами, а затем Ян Еник в большинстве забросил, как оказалось, победную шайбу – 4:3. В третьем периоде зрители голов не дождались. Таким образом, главный фаворит турнира потерпел поражение уже на старте.
Вспомним, как украинская молодежка одержала волевую победу на домашнем ЧМ, забросив шесть шайб подряд
В другой группе команда Швейцарии не без проблем вырвала победу у Казахстана со счетом 5:3. Всего в чемпионате U20 принимают участие десять лучших сборных планеты.
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