Российский хоккеист забросил в НХЛ шайбу головой и проиграл боксерский бой

Валерий Ничушкин из "Колорадо" оформил хет-трик Горди Хоу во встрече с "Вегасом"

Ничушкин получил по голове от соперника, а потом забросил головой шайбу

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В Национальной хоккейной лиге приближается к экватору регулярный чемпионат сезона 2019/20. В одном из матчей минувшей ночи за океаном встречались команды из группы лидеров Западной конференции – "Вегас" принимал "Колорадо". Забавно себя проявил в поединке форвард гостей Валерий Ничушкин.

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Игрок "Колорадо" оформил так называемый хет-трик Горди Хоу, когда отличился в матче заброшенной шайбой, голевой передачей и участием в драке. Правда, в боксерском мини-бое россиянин Ничушкин проиграл по всем статьям защитнику "Вегаса" Дерику Энгелланду, получив несколько ударов по голове и закончив драку на льду. Перед этим игроки начали толкаться у ворот Марка-Андре Флери, после чего сбросили перчатки и выяснили отношения.

А гол в исполнении Валерия вышел курьезным. Защитник "Голден Найтс" Нэйт Шмидт выносил шайбу от ворот и попал нею в лицо россиянину, от которого шайба и залетела за линию.

В итоге "Колорадо" победил "Вегас" со счетом 7:3. "Лавины" занимают второе место в Западной конференции, "Рыцари" – четвертое.

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