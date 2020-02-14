День святого Валентина: романтические истории суровых хоккеистов

Михаил-Максим Ядловский с супругой / Фото: Instagram

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В хоккей играют настоящие мужчины. Зачастую на льду случается много драк, а иногда спортсмены и вовсе получают много болезненных травм. Но, всегда на трибунах сидит вторая половинка, которая сможет поддержать в трудную минуту. В день всех влюбленных украинские хоккеисты рассказали, как встретили своих прекрасных девушек.

Предложение на льду

Лидер "Белого Барса" Сергей Бабинец, играя в Словакии, после победного домашнего матча прямо на льду сделал своей девушке предложение руки и сердца.

"На момент, когда я решил сделать предложение, мы с моей будущей женой Аней встречались уже около двух лет. И уже тогда я понимал, что она моя моя будущая жена и что любовь, которая у нас есть сейчас – это то, что я давно искал. Поэтому я не видел другого варианта, как сделать предложение и жениться на этой прекрасной девушке", – рассказал игрок.

Любовная история спустя 10 лет

Форвард "Донбасса" Никита Буценко познакомился со своей будущей супругой более 10 лет назад, однако их жизнь до сих пор полна романтических историй.

"Мы познакомились 13 апреля 2007 года. Тогда я со своей командой "Беркут" приехали на товарищеский турнир в Одессу. Причем ехать туда очень сильно не хотелось, ведь это было как раз уже после окончания сезона и юниорского чемпионата мира, с которого я вернулся буквально за пару дней до отъезда. Но хочешь-не хочешь, но ехать надо. Так как турнир был товарищеский, еще и в конце сезона, то "режим" не очень сильно соблюдался. Поэтому после очередной игры мне и еще некоторым игрокам захотелось немного развеяться и мы вызвали такси, попросив отвезти до ближайшего клуба. Но нас таксист отвез почему-то на местную дискотеку. Там мы с моей будущей супругой и познакомились", – отметил Никита

Поддержка второй половинки

Нападающий "Кременчука" Алексей Зайцев даже на расстоянии чувствует колосальную поддержку своей второй половинки.

"Когда мне предложили контракт в "Кременчуке", все получилось как-то очень спонтанно. Дело в том, что на этот момент моя супруга была в положении, и мне пришлось оставить семью в родном городе, чтобы улететь в Украину. Весь сезон мы с супругой постоянно поддерживали связь по видеозвонках, и в одну ночь я проснулся от сообщения, что она родила – все прошло хорошо и спокойно. В тот момент, я был самым счастливым человеком, ведь у меня появилась дочь", – рассказал игрок.

Как объединяет любовь к хоккею

Девушка защитника "Белого Барса" Михаила-Максима Ядловского долгое время ходила на домашние матчи белоцерковцев, даже не подозревая, что скоро начнет встречаться с одним из игроков белоцерковского клуба.

"Наша история началась с прошлого сезона – тогда мы с Олей подписались друг на друга в Insragram. Как оказалось, она из Белой Церкви и очень часто посещала наши домашние матчи. Лично мы не были тогда знакомы и все заканчивалось отметками в историях, либо сообщением с поздравлениями. Однажды после игры с "Кременчуком" меня серьезно травмировали, а Оля очень переживала и писала. Именно тогда и начались наши первые переписки и конкретное знакомство. Как оказалось, на хоккей ее привела мама (она большая фанатка хоккея)", – поделился воспоминаниями хоккеист.

Романтическое свидание на катке

Нападающий "Днепра" Александр Каракулько покорил свою будущую жену, проведя первое свидание на катке.

"Апрельским вечером 2017 года я бродил по просторам соц сетей и волей судьбы наткнулся на страницу Даши! Я тогда сразу подумал "Хм,какая красивая и милая девушка!". А она уже позже призналась, что первым делом подумала о том, какая смешная у меня фамилия. А вот знала, ли она тогда, что эта фамилия станет общей? Те Чувства, которые вспыхнули в тот апрельский вечер оказались взаимны, а уже в июне я сделал предложение. Потом мы сыграли свадьбу и провели чудесный медовый месяц. А уже после у нас родилась доченька. В Херсон в этом году мы переехали все вместе, и нам тут нравится. А самое главное, что мои любимые и родные люди рядом!", – вспомнил Александр.

Ранее мы писали, что произошел шок во время матча НХЛ – олимпийский чемпион внезапно потерял сознание на скамейке. 36-летний канадский защитник клуба Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз" Джей Боумистер внезапно потерял сознание по ходу первого периода.

Смотрите сюжет о драке на детском хоккейном турнире в Одессе:

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