"Динамо" с новым тренером и битва лидера с чемпионом: анонс 21 тура УХЛ

В первый день зимы в чемпионате Украины по хоккею пройдут поединки 21 тура Украинской хоккейной лиги. Свой первый матч с новым главным тренером проведет харьковское "Динамо", которое накануне возглавил экс-тренер национальной сборной Александр Куликов. Также состоится поединок действующих чемпионов хоккеистов "Донбасса" и лидеров нынешнего сезона – "Кременчука".

13:50 "Динамо" – "Белый Барс"

ТВ: сайт xsport.ua

В этом матче сойдутся соседи по турнирной таблице – "Белый Барс" с 18 очками занимает четвертое место, а харьковчане с 12 очками закрепились на пятой строчке. Сейчас обоим командам необходимо набирать очки, чтобы приблизиться к тройке лидеров чемпионата.

Из трех встреч между МХК "Динамо" и "Белым Барсом" две заканчивались победой белоцерковцев и только однажды "динамовцы" смогли вырвать победу у своего оппонента. Но сейчас они получили нового тренера.

Отметим, что минувший тур УХЛ оба клуба завершили поражениями – "Белый Барс" уступил "Донбассу", а "Динамо" на выезде проиграл херсонскому "Днепру".

15:30 "Донбасс" – "Кременчук"

ТВ: канал Xsport

Встречи действующих чемпионов и лидеров текущего сезона УХЛ. Отметим, что две из трех очных встреч клубов заканчивались победой "Кременчука", а "Донбассу" удалось обыграть противника лишь в матче-открытии сезона 2018/2019.

Сейчас "Донбассу" необходимо обыгрывать лидеров чемпионата, чтобы отыграть потерянные очки и получить возможность занять первые места в турнирной таблице и автоматически получить билет в полуфинал плей-офф, а задача "Кременчука" – удержать свои позиции.

16:30 "Ледяные Волки" – "Днепр"

ТВ: сайт xsport.ua

К этому матчу "Ледяные Волки" подошли после разгромного поражения от "Кременчука" со счетом 2:12. Херсонцы, в свою очередь, на домашней арене уверенно обыграли МХК "Динамо". Отметим, что в двух предыдущих матчах на 8 шайб "Днепра" киевляне ответили лишь одним результативным броском.

Таблица Украинской хоккейной лиги