"Днепр" вырвал победу у "Динамо" в серии буллитов

Судьба поединка регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги решалась в серии послематчевых бросков

"Днепр" – МХК "Динамо" 4:3. Фото: uhl.com.ua

"Днепр" вырвал победу у "Динамо" в серии буллитов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/db8/1f7/5c6db81f7d2c9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/db8/1f7/5c6db81f7d2c9.jpg 2019-02-20T22:32:00+02:00 Хоккей Судьба поединка регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги решалась в серии послематчевых бросков

В Херсоне продолжился 38 тур чемпионата Украинской хоккейной лиги между местным "Днепром" и харьковским МХК "Динамо". В первой двадцатиминутке хозяева площадки имели небольшое преимущество, что вылилось в заброшенную шайбу – Иван Золотухин убежал в контратаку и точным броском открыл счет в матче.

Во втором периоде произошла противоположная ситуация – игровое преимущество захватили харьковчане. Сначала сработала комбинация между Чердаком и Олейником, что позволило сравнять счет. После этого херсонцы сумели выйти вперед, однако еще до конца второго игрового отрезка матча капитан "Динамо" Владимир Чердак вновь сравнял счет в матче.

В третьей двадцатиминутке команды обменялись голами, однако решающую шайбу никому так и не удалось забить. Игра перешла в овертайм.

Дополнительное время также не выявило лучшего в этом поединке, команды ждала серия послематчевых бросков. По буллитам победу одержала херсонская команда, а победный бросок на свой счет записал Святослав Тимченко.

Напомним, что ранее в среду "Донбасс" уверенно обыграл "Белый Барс" со счетом 6:0.

"Днепр" – МХК "Динамо" ПБ 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0,1:0)

Шайбы: 1:0 Золотухин, 2:50, 1:1 Олейник (Чердак), 24:49, 2:1 Дунаев, 29:30, 2:2 Чердак 35:21, 3:2 Ромащенко, 48:32, 3:3 Чердак, 58:00; Тимченко (решающий буллит)

"Днепр": Сурканов (Петров); Белоусов (А) – Декало, Пугачев – Будько, Шулешов – Матусевич, Сирченко – Кругляков; Жвачкин (К) – Золотухин – Макарицкий, Бондаренко – Ромащенко (А) – Коваленко, Матвиенко – Дунаев – Черемнов, Тимченко – Целогородцев – Зык.

МХК "Динамо": Гурко (Мамедов); Фирсов – Наливайко, Бабчук – Лисин, Шматько – Поддубный; Чердак (К) – Максименко (А) – Олейник, Халин – Пойманов – Сиротенко, Худяков – Праведный – Геворкян.

А в понедельник профессионалы "Донбасса" сошлись в поединке с юными хоккеистами: играли 4 против 17:

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