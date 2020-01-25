"Донбасс" добыл принципиальную победу над хоккеистами "Днепра" в гостях и сократил отставание

Донецкая команда отстает от херсонской всего на три очка и имеет два матча в запасе

"Донбасс" дожал "Днепр" в Херсоне / Фото: УХЛ

Сегодня в чемпионате Украины по хоккею состоялся центральный матч 31-го тура. В Херсоне "Днепр" принимал "Донбасс". Соперники бьются за второе место в турнирной таблице, пока что существенно отставая от лидирующего "Кременчуга". Ранее мы писали, как "Донбасс" обыграл "Кременчуг" в его логове.

Команда Сергея Витера набрала победный ход. Пока что "Донбасс" занимает третье место в УХЛ, но в последнее время сумела взять верх и над кременчужанами, и над херсонцами. В субботу "Днепр" уступил "Донбассу" на своей площадке со счетом 1:2.

В первом периоде зрители голов так и не дождались. А во втором и третьем сначала отличались гости. Никита Милехин и Илья Коренчук позволили "красно-черным" повести в счете 2:0. Все, что смогли сделать херсонцы, это отыграть одну шайбу за 18 секунд до финальной сирены: отличился Артем Царегородцев. Смотрите видеообзор матча.

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Таким образом, "Донбасс" до трех очков сократил отставание от "Днепра". Причем у донецкого коллектива – на два сыгранных матча меньше.

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