Нападающий "Чикаго Блекхоукс" стал самым молодым американцем, набравшим в НХЛ 1000 очков

Кейн сделал результативную передачу в игре с "Виннипегом" / Фото: Reuters

Победа "Чикаго" над "Виннипегом" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2) получилась особенной для ассистента капитана "Ястребов" Патрика Кейна. 31-летний форвард отметился результативной передачей, набрав таким образом 1000 очков по системе "гол плюс пас" за время выступления в НХЛ. К слову, читайте, как канадский хоккеист "забыл" шайбу во время исполнения буллита.

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Правый крайний раньше всех остальных воспитанников американского хоккея вышел на отметку 1000 баллов. Сейчас ему 31 год и 61 день. Он отодвинул на вторую позицию Джереми Реника, который добился этого результата, когда ему было 32 года и 13 дней. Также Кейн опередил Реника по количеству матчей, набрав 1000-е очко в 953-й игре. Для этого он провел на восемь матчей меньше, чем Джереми. Реник сыграл первые 524 матча в "Чикаго", но тысячное очко он заработал в "Филадельфии Флайерз" (своем третьем клубе в НХЛ) 30 января 2002 года.

Всего девять американцев достигали в НХЛ отметки в 1000 очков, из них семеро продолжают выступать. В истории "Чикаго" таких всего четверо.

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