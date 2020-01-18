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Караул! Лидера бьют: "Донбасс" обыграл "Кременчуг" в его логове в чемпионате Украины

18 января, 20:16

В 29-м туре УХЛ "Ледяные волки" неожиданно победили в гостях "Белый барс"

"Донбасс" одолел "Кременчуг"

"Донбасс" одолел "Кременчуг" / Фото: УХЛ

В субботу, 18 января, в Украинской хоккейной лиге сыграли все три матча 29-го тура. В центральном противостоянии "Кременчуг" принимал "Донбасс", но более неожиданный результат зафиксировали в Белой Церкви. Как мы сообщали, в УХЛ показали самый красивый гол месяца и назвали лучших игроков.

В Кременчуге лидеры нашего хоккея в упорной борьбе дошли до серии буллитов. Все периоды завершались ничьими – 1:1, 2:2, 1:1, 0:0. А вот в "хоккейной лотерее" больше повезло гостям – 4:5. У "Донбасса" свои попытки реализовали Никита Милехин и Виталий Карамнов. Большая заслуга в победе донецкого коллектива над "Кременчугом", занимающим уверенно первую строчку, принадлежит и вратарю Степану Горячевских. Смотрите видеообзор результативного матча.

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Сюрпризом стала гостевая победа киевских "Ледяных волков" над "Белым барсом" – 2:1. Ведь столичные хоккеисты, идущие предпоследними, отстают от подопечных Константина Буценко более, чем на 20 очков. А вот очередная неудача "Динамо" в Харькове в игре с херсонским "Днепром" (3:8) удивления не вызывает.

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