"Донбасс" и "Днепр" откроют хоккейный сезон в Украине

В чемпионате Украины по хоккею примут участие шесть клубов

Чемпион против вице-чемпиона / Фото: ХК "Донбасс"

В субботу, 14 сентября, на льду дружковской арены "Альтаир" состоится стартовый матч нового сезона Украинской хоккейной лиги, в котором "Донбасс" примет херсонский "Днепр". Уже стало традицией, что новый сезон УХЛ начинают чемпион и вице-чемпион страны. Перед официальным стартом матча состоится торжественная церемония открытия.

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Всего в чемпионате Украины по хоккею примут участие шесть клубов: "Белый Барс" Белая Церковь, МХК "Динамо" Харьков, "Днепр" Херсон, "Донбасс" Донецк, "Кременчук" Кременчуг, "Ледяные Волки" Киев.

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Регулярный чемпионат будет состоять из 120 матчей. Таким образом, каждая команда проведет по 40 игр (20 – дома, 20 – на выезде). Чемпионат продлится до 7 марта.

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Как и в прошлом сезоне, состоится три стадии плей-офф: 1/4 финала будет сыграна до двух побед одной из команд, а 1/2 и финал – до четырех побед. Как и ранее, 1 и 2 команды по итогам регулярного чемпионата попадут сразу в полуфинальную серию, а в 1/4 финала встретятся команды, занявшие 3-6 и 4-5 места в турнирной таблице.

Матчи чемпионата УХЛ будут транслировать телеканал XSPORT и сайт XSPORT.ua.

Также мы писали, что кубок международного турнира Donbass Open Cup вернулся на Донбасс. В решающем матче соревнований, проходивших на арене "Альтаир" в Дружковке, хоккейный клуб "Донбасс" уверенно переиграл своего главного соперника - команду "Краковия" из Польши – 4:1.

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