Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,83
27,22

"Донбасс" и "Днепр" откроют хоккейный сезон в Украине

13 сентября, 21:56

В чемпионате Украины по хоккею примут участие шесть клубов

Чемпион против вице-чемпиона

Чемпион против вице-чемпиона / Фото: ХК "Донбасс"

В субботу, 14 сентября, на льду дружковской арены "Альтаир" состоится стартовый матч нового сезона Украинской хоккейной лиги, в котором "Донбасс" примет херсонский "Днепр". Уже стало традицией, что новый сезон УХЛ начинают чемпион и вице-чемпион страны. Перед официальным стартом матча состоится торжественная церемония открытия.

Читайте также: Спасение "Динамо", Матч всех звезд и прорыв в Facebook: все – о новом сезоне в украинском хоккее

Всего в чемпионате Украины по хоккею примут участие шесть клубов: "Белый Барс" Белая Церковь, МХК "Динамо" Харьков, "Днепр" Херсон, "Донбасс" Донецк, "Кременчук" Кременчуг, "Ледяные Волки" Киев.

Реклама

Регулярный чемпионат будет состоять из 120 матчей. Таким образом, каждая команда проведет по 40 игр (20 – дома, 20 – на выезде). Чемпионат продлится до 7 марта.

В тренде
Влада Седан беременна от Александра Зинченко: появилось подтверждающее фото

Как и в прошлом сезоне, состоится три стадии плей-офф: 1/4 финала будет сыграна до двух побед одной из команд, а 1/2 и финал – до четырех побед. Как и ранее, 1 и 2 команды по итогам регулярного чемпионата попадут сразу в полуфинальную серию, а в 1/4 финала встретятся команды, занявшие 3-6 и 4-5 места в турнирной таблице.

Матчи чемпионата УХЛ будут транслировать телеканал XSPORT и сайт XSPORT.ua.

Также мы писали, что кубок международного турнира Donbass Open Cup вернулся на Донбасс. В решающем матче соревнований, проходивших на арене "Альтаир" в Дружковке, хоккейный клуб "Донбасс" уверенно переиграл своего главного соперника - команду "Краковия" из Польши – 4:1.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

хоккей чемпионат Украины по хоккею УХЛ

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Спасение
Спасение "Динамо", Матч всех звезд и прорыв в Facebook: все – о новом сезоне в украинском хоккееХоккей
Кубок международного турнира Donbass Open Cup вернулся на Донбасс
Кубок международного турнира Donbass Open Cup вернулся на ДонбассДонбасс
Хоккейный клуб
Хоккейный клуб "Донбасс" добыл две "сухие" победы в Кубке ДонбассаХоккей
Donbass Open Cup вернулся домой: ХК
Donbass Open Cup вернулся домой: ХК "Донбасс" в решающем матче обыграл "Краковию"Хоккей
"Мы строим украинскую хоккейную мечту": в Киеве прошла презентация юношеского чемпионата мира по хоккеюХоккей
Спортдиректором УХЛ стал бывший защитник сборной Украины
Спортдиректором УХЛ стал бывший защитник сборной УкраиныХоккей

Новости партнеров

Loading...