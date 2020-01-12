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"Донбасс" и "Кременчуг" разгромами ознаменовали тур чемпионата Украины по хоккею

12 января, 15:48

Херсонский "Днепр" только в овертайме одолел "Белый барс"

"Донбасс" снова не пощадил харьковчан

"Донбасс" снова не пощадил харьковчан / Фото: ХК "Донбасс"

В эти выходные в Украинской хоккейной лиге прошел 27-й тур. Дуэт лидеров отметился крупными победами, а в битве середняков все решилось в дополнительной пятиминутке. Недавно в чемпионате Украины забросили самую быструю шайбу в истории.

В Киеве "Ледяные волки" лишь в первом периоде оказывали сопротивление лидеру УХЛ – "Кременчугу", проиграв его всего 1:2. А затем все завершилось разгромной победой подопечных Александра Савицкого – 12:2. Также успех с крупным счетом праздновал и "Донбасс". В Дружковке "красно-черные" не пощадили главного аутсайдера турнира – харьковское "Динамо" – 14:1. Все пять очных встреч соперников завершались уверенными победами парней Сергея Витера. Смотрите в видеообзоре, как это было в матче 27-го тура.

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А вот в поединке "Днепра" и "Белого барса" в Херсоне получилась настоящая борьба. В основное время зафиксировали ничью 3:3, а в овертайме повезло хозяевам – 4:3. При этом шайбу днепряне забросили, играя в меньшинстве. Эта "виктория" позволила "Днепру" обойти "Донбасс" в борьбе за второе место в таблице. Хотя донецкая команда сыграла на матч меньше.

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