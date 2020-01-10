Сборная Украины узнала всех соперников по олимпийской квалификации

Наши хоккеисты сыграют в Казахстане с 6 по 9 февраля с тремя командами

Сборная Украины по хоккею / Фото facebook.com/jaahokiliit

Определились все соперники мужской сборной Украины по хоккею в квалификации на Зимнюю Олимпиаду 2022 года. Напомним, сами Игры пройдут в китайском Пекине. А третий предварительный раунд отбора состоится в Казахстане с 6 по 9 февраля 2020-го. К слову, читайте, как хоккеисты "Донбасса" и "Белого Барса" на двоих забросили десять шайб в первом матче года.

Ранее было известно, что украинцы сразятся со сборными Казахстана и Польши. Теперь к ним добавились Нидерланды. "Оранжевые" в перенесенном из-за проблем со льдом поединке обыграли в Барселоне команду Испании со счетом 5:3, хотя проигрывали в гостях по ходу встречи 1:2.

В казахстанском городе Нур-Султан (бывшая Астана) четыре сборные группы Н сыграют по кругу: каждый с каждым. В финальный раунд квалификации выйдет только победитель квартета. Последние путевки на Олимпиаду-2022 раздадут в августе этого года. Сборная Украины только один раз участвовала в Зимних Олимпийских играх – в 2002 году в Солт-Лейк-Сити.

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