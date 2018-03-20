"Донбасс" выиграл второй матч финальной серии УХЛ

Гости сумели размочить ворота соперника только в третьем периоде

ХК "Донбасс" удвоил преимущество в финальной серии Украинской хоккейной лиги против "Кременчука".

Во втором финальном матче дончане обыграли соперника со счетом 6:3. Решающим стал второй период, когда хозяева льда четырежды поразили ворота гостей.

В заключительной 20-минутке "Кременчуек" предпринял попытку спасти поединок и забросил действующему чемпиону три шайбы, но этого оказалось мало.

Таким образом "Донбасс" может в хорошем расположении духа отправляться в Кременчуг, где уже 23 марта состоится третий матч финальной серии второго сезона Украинской хоккейной лиги.

"Донбасс" – "Кременчук" – 6:3 (1:0, 4:0, 1:3)

Счет в серии – 2:0

Шайбы: 1:0 Мостовой (Мазур, Свищев), 16:07, 2:0 Мостовой (Мазур), 23:23, 3:0 Кузьмик (Коренчук), 30:52, 4:0 Захаров (Лялька, Денискин), 35:07, 5:0 Костиков (Савченко), 35:56, 5:1 Наливайко (больш.), 40:54, 5:2 Ефимочкин (Наливайко), 46:00, 6:2 Коваленко (Костиков, Савченко), 49:25, 6:3 Бойков (Карпенко – больш.), 52:45.

"Донбасс": Дьяченко (Дуве); Луговой – Кузьмик – Коренчук (А), Матвиенко – Александров; Лялька (А) – Захаров (К) – Денискин, Игнатенко – Шпак; Савченко – Коваленко – Костиков, Жовнир – Ордынский; Свищев – Мазур – Мостовой, Григорьев – Фирсов.

"Кременчук": Власенко (с 35:07 – Петленко); Бойков (А) – Карпенко (К) – Чорный, Козачук – Толстушко; Алексанян-Петрович – Чернышенко (А) – Рубан, Грицких – Наливайко; Шиманский – Гриценко – Кривошапкин, Савицкий – Горлушко; Сеник – Ефимочкин – Полищук.

Напомним, что в первом матче финальной серии "Донбасс" обыграл "Кременчук" со счетом 3:0.



