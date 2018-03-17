Финал чемпионата УХЛ: пять факторов в пользу "Кременчука"

Завтра в Дружковке стартует финальная серия чемпионата Украинской хоккейной лиги сезона 2017-2018 годов. Как и в прошлом сезоне, за главный трофей чемпионата будут соревноваться "Донбасс" и ХК "Кременчук". Предлагаем рассмотреть сильные стороны каждой из команд, которые могут помочь в достижении вершины. Начинаем с кременчужан.

Мотивация и отсутствие давления. На финальную серию, вне всяких сомнений, у каждой команды мотивация запредельная. Почему это так, объяснять, пожалуй, не стоит. Но случай "Кременчука" в нынешнем сезоне можно считать особенным.



Признайтесь честно, много ли из вас в декабре или январе видели команду Александра Савицкого в финале? Некоторые злые языки даже на выход в полуфинал смотрели скептически. Благо, "Волки" образца конца регулярного чемпионата были крайне опасным соперником.



Но "Кременчук" тоже не сидел сложа руки и к решающим матчах сезона подошел во всеоружии. Более того, команда уверенно вышла в финал, что уже можно серьезным достижением для коллектива, провалившего селекционную работу в межсезонье и долго находившемся в поисках своей игры.



Также не стоит забывать, что этот финал станет уже третьим для коллектива из Полтавской области. Первые два закончились неудачей. В 2015 году ХК "Кременчук" был явным фаворитом, но не справился с "АТЭКом" (уступил в серии, проиграв оба матча на своей площадке). В 2017 году шансы команд были равны (даже в регулярном чемпионате лидер определился по дополнительным показателям), но "Донбасс" удачнее сыграл на своей площадке и выиграл титул.



Сейчас же "Кременчук" считается явным аутсайдером пары. Кто знает, возможно, отсутствие давления со стороны общественности полностью раскрепостит игроков и позволит показать свой лучший хоккей. А пресытившемуся победами "Донбассу" дополнительную мотивацию найти будет сложнее.

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Прогресс по ходу сезона. "Кременчук" в начале сезона и в конце сезона – это две разные команды. В первой части сезона подопечные Александра Савицкого не могли ничего поделать с "Донбассом" и по большим праздникам отбирали очки у "Белого Барса". А ведь еще были чудесные спасения в матчах с "Волками" и "Галицкими Львами", поражения от тех же "львов", неуверенная игра против МХК "Динамо"…



Словом, критики на оранжево-черных было вылито предостаточно. Но с каждым месяцем игра "Кременчука" приобретала большую стабильность. Наконец закончились черные полосы у лидеров команды, свое место на поле нашел Глеб Кривошапкин, появилась стабильность в действиях защитников, заиграл Виталий Власенко.



Все это в совокупности сделало "Кременчук" гораздо сильнее. Последние матчи регулярного чемпионата и плей-офф это лишь подтверждает. А кто сказал, что прогресс команды Александра Савицкого уже закончился?

Виталий Власенко. В сентябре прошлого года Виталий Власенко оказался никому не нужным в "Белом Барсе", опустившись до роли третьего голкипера. В Кременчуге на Власенко рассчитывали как на достойного сменщика для Никиты Петленко. Но уже к декабрю Виталий отвоевал у конкурента пост номер один, а в феврале и вовсе стал лучшим вратарем чемпионата, прервав гегемонию Богдана Дьяченко.



Прямо сейчас Власенко – достойное оружие в арсенале Александра Савицкого. Из просто стабильно вратаря Виталий превратился в человека, способного "вытащить" игру едва ли не в одиночку. Начиная с конца января Виталий отыграл один матч "на ноль". Но при этом сразу в шести играх в воротах Власенко побывала всего одна шайба.



В полуфинале мастерство Власенко умноженное на принципиальность противостояния с "Белым Барсом" сделало его лучшим вратарем по проценту отраженных бросков. Для молодого голкипера финальная серия может стать не только шансом закрепиться на занятых позициях, но и билетом в национальную сборную, за которую вратарь доселе не выступал.

Преимущество домашнего льда. Никаких изменений здесь не произошло – "Донбасс" по-прежнему владеет преимуществом домашней арены в финальной серии. Но непосредственно в Кременчуге играть дончанам будет очень непросто. Впрочем, как и раньше.



Долгое время "Кременчук" вынужден был кантоваться в Броварах, ожидая завершения реконструкции арены "Айсберг". Разумеется, возвращение на домашний лед не сразу отобразилось на результатах команды. Ведь и к своему льду тоже нужно привыкать. Тем более, что размеры площадки изменились по сравнению с прошлым сезоном.



Сейчас же на своем льду ХК "Кременчук" чувствует себя очень уверенно. А вот для "Донбасса", любящего использовать всю ширину площадки, будет непросто приспособиться к игре на "Айсберге". Недостающие по сравнению с дружковским "Альтаиром" 2 метра длины и 4 метра ширины могут серьезно повлиять на качество комбинационной игры действующих чемпионов.



Меньшая площадка – больше контактов. Это аксиома. Не верите? Посмотрите матчи НХЛ и все поймете. Не верите, что в Украине эта аксиома тоже работает? Включите матчи "Кременчука" и убедитесь. Подопечные Александра Савицкого в последних матчах действительно действуют довольно жестко. Так что в финальной серии борта, особенно на арене "Айсберг", будут трещать.

Везение + воля к победе. Самый субъективный фактор. Но, возможно, самый определяющий. Его не натренируешь, не подготовишь. Везение либо есть, либо его нет.

Количество волевых побед, когда решающие шайбы забрасывались в конце встречи у "Кременчука" достаточно велико. И одной воли к победе здесь недостаточно.



Сколько грандиозных спасений было у кременчужан? Да один матч против "Волков" только чего стоит! Сколько раз подопечные Александра Савицкого избегали поражений в матчах против команд ниже классом? А полуфинальная серия. Два матча выиграно в овертайме, в третьей игре команда спасла, казалось, проигранный матч, а в предыдущем матче соперника подвёл в целом весьма стабильный и авторитетный голкипер.



Вытягивать поединки, выражаясь баскетбольной терминологией, в клатче – большой и невероятно ценный опыт. Ведь эпизоды, когда "Донбассу" приходилось включать режим спасения матча случались с действующим чемпионом считанные разы.

Итоги регулярного чемпионата УХЛ: 965 шайб, чехарда в Броварах и рекордная серия.