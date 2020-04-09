Дружно заболели – дружно выздоровели: пятеро хоккеистов клуба НХЛ побороли коронавирус

Позитивные новости пришли из столицы Канады. Работники и игроки клуба НХЛ "Оттава Сенаторс", у которых недавно был диагностирован коронавирус, успешно справились с болезнью и выздоровели. К слову, читайте, как лучших хоккеистов мира на плей-офф хотят сослать в американскую провинцию.

Ранее позитивный тест на коронавирус сдали пятеро хоккеистов, комментатор и еще один сотрудник клуба. Теперь их тесты оказались отрицательными. Об этом ESPN сообщил главный тренер команды Ди Джей Смит:

"К счастью, у всех болезнь прошла в легкой стадии. Ни у кого не был тех жутких симптомов, которые мы видим по телевизору. Конечно, помогло и то, что всем ребятам оказали быструю и квалифицированную помощь".

Уведомив, что пострадавшие от коронавируса уже здоровы, клуб при этом не стал оглашать их имена.

На втором месте по подхватившим инфекцию в НХЛ – "Колорадо". В американском клубе заявили о третьем позитивном тесте на коронавирус, также не назвав имен заболевших.

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