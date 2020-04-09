Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,1
29,57
  1. Новости спорта
  2. Новости хоккея

Дружно заболели – дружно выздоровели: пятеро хоккеистов клуба НХЛ побороли коронавирус

9 апреля, 14:05

Вадим Авдасев

Игроки и работники клуба "Оттава Сенаторс" уже здоровы

Позитивные новости пришли из столицы Канады. Работники и игроки клуба НХЛ "Оттава Сенаторс", у которых недавно был диагностирован коронавирус, успешно справились с болезнью и выздоровели. К слову, читайте, как лучших хоккеистов мира на плей-офф хотят сослать в американскую провинцию.

Ранее позитивный тест на коронавирус сдали пятеро хоккеистов, комментатор и еще один сотрудник клуба. Теперь их тесты оказались отрицательными. Об этом ESPN сообщил главный тренер команды Ди Джей Смит:

"К счастью, у всех болезнь прошла в легкой стадии. Ни у кого не был тех жутких симптомов, которые мы видим по телевизору. Конечно, помогло и то, что всем ребятам оказали быструю и квалифицированную помощь".

Уведомив, что пострадавшие от коронавируса уже здоровы, клуб при этом не стал оглашать их имена.

На втором месте по подхватившим инфекцию в НХЛ – "Колорадо". В американском клубе заявили о третьем позитивном тесте на коронавирус, также не назвав имен заболевших.

Читайте, как украинский хоккеист на карантине съел лимон за 40 секунд.

Смотрите, как "Сент-Луис" становился чемпионом НХЛ в борьбе с "Бостоном"

Реклама

Хоккей, Кубок Стэнли, Сент-Луис – Бостон

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

НХЛ выздоровление коронавирус Оттава Сенаторз

Источник: xsport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Что делать на карантине: подборка лучших фильмов о спорте
Что делать на карантине: подборка лучших фильмов о спортеДругие
Не время для спорта: врач предложил превратить ледовые арены в морги
Не время для спорта: врач предложил превратить ледовые арены в моргиХоккей
"У всего есть своя причина": жена звезды НХЛ выложила в Instagram фото мертворожденного ребенкаХоккей
Именинник дня: в НХЛ рекорды
Именинник дня: в НХЛ рекорды "Мистера Хоккея" побил только Уэйн Гретцки, а его именем назвали хет-трикХоккей
Бывший игрок сборной Швейцарии умер от коронавируса
Бывший игрок сборной Швейцарии умер от коронавирусаХоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...