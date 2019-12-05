Две лучшие команды украинского хоккея разыграли драму в Херсоне

"Кременчуг" в Херсоне добыл волевую победу над "Днепром"

Захватывающим вышел поединок 20-го тура Украинской хоккейной лиги, в котором встречались две лучшие на данный момент команды чемпионата. В Херсоне местный "Днепр", занимающий второе место, принимал лидеров из "Кременчуга". К слову, недавно мы писали, что "Донбасс" получил от "Кременчуга" пять шайб.

Счет в первом периоде открыли хозяева – Александр Шибаев оказался проворнее всех на добивании. Однако на этом успехи "Днепра" и закончились. Во второй 20-минутке Александр Пукс сравнял счет, а в третьей гости забросили еще раз и обеспечили себе волевую победу – 2:1. Отличился у "Кременчуга" Николай Киселев. Причем шайба к нему на клюшку отскочила чудесным образом после рикошета.

Реклама

Эта победа укрепила лидерство команды с Полтавщины: "Кременчуг" опережает "Днепр" на 12 очков, хотя и сыграл на один матч больше. 19 декабря соперники встретятся вновь. На третьем месте идет "Донбасс" с отставанием от херсонцев в четыре очка и одной игрой в запасе.

Читайте также: Тренера клуба НХЛ уволили за расистские высказывания 10-летней давности в адрес афроукраинца

Смотрите, как играют в хоккей на видеоприставках

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама