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Тренера клуба НХЛ уволили за расистские высказывания 10-летней давности в адрес афроукраинца

1 декабря, 11:05

Наставнику "Калгари Флеймз" Биллу Питерсу припомнил его слова бывший подопечный

Билл Питерс

Билл Питерс

Клуб Национальной хоккейной лиги "Калгари Флеймз" официально расстался со своим главным тренером Биллом Питерсом. Об этом сообщил канадский телеканал TSN. Причиной увольнения стали расистские высказывания специалиста, которые он себе позволял еще в 2009 году. Ранее мы писали, что четырехкратный обладатель Кубка Стэнли завершил карьеру.

Скандал вокруг Билла Питерса разгорелся после того, как его бывший подопечный Аким Алиу обвинил наставника в расистских высказываниях. Причем допускал их тренер десять лет назад, когда работал в фарм-клубе "Чикаго Хокс", а Алиу играл под его руководством. Всплыло же все только сейчас. Темнокожий канадский нападающий утверждает, что Питерс позволял себе его оскорблять на расовой почве неоднократно. Интересно, что Алиу часть детства провел в Киеве. Его отец – нигериец, а мать – украинка.

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Питерса же сначала отстранили на какое-то время от его обязанностей. В матче против "Баффало" он не присутствовал на скамейке "Калгари" из-за этого скандала. Потом же с ним распрощались окончательно. К слову, канадская команда занимает десятое место в Западной конференции и в плей-офф пока не попадает.

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хоккей расизм НХЛ Калгари

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