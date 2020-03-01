Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,56
26,93

Едва не догнали: "Кременчуг" выиграл регулярный чемпионат по хоккею, "Донбасс" стал вторым

1 марта, 09:01

За тур до завершения первого этапа определились все пары плей-офф

Регулярный сезон Украинской хоккейной лиги приближается к завершению. В субботу прошли два матча 39-го тура, еще один состоится в воскресенье. На данный момент сформировались все пары плей-офф. К слову, женская сборная Украины по хоккею неудачно выступила на чемпионате мира в дивизионе ІІВ.

"Донбасс" уверенно разобрался в Дружковке с харьковским "Динамо" (13:3) и занял второе место в турнире. Интересно, что при этом тренер гостей Александр Панченко остался доволен тем, что его молодые подопечные забросили три шайбы в ворота гораздо более искушенного соперника.

Реклама

Выиграл же "регулярку" "Кременчуг", который в субботу дома также разбил киевских "Ледяных волков" – 14:1. Парни Александра Савицкого набрали 96 очков в 39 матчах, сохранив гандикап перед "Донбассом" в четыре пункта. А на первом этапе сезона осталось провести только один, 40-й, тур.

Читайте о том, что в чемпионате Швейцарии по хоккею будут играть без зрителей.

В тренде
Украина держится на десятом месте таблицы коэффициентов УЕФА, а для "прыжка" нужен подвиг

В воскресенье в Херсоне пройдет еще один поединок 39-го тура: "Днепр" примет "Белый Барс". Но уже известно, что "Кременчуг", "Донбасс" и "Днепр" вышли сразу в полуфинал, а "Барсы" сыграют с "Волками" предварительный раунд за попадание в четверку плей-офф.

Смотрите сюжет о матче юниорских сборных Украины и Италии в Киеве

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

хоккей Кременчуг ХК Донбасс чемпионат Украины по хоккею УХЛ ХК Кременчук

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

11-летние хоккеисты устроили массовое побоище на льду: били даже лежачих
11-летние хоккеисты устроили массовое побоище на льду: били даже лежачихХоккей
Размер не имеет значения:
Размер не имеет значения: "малыш" завалил "великана" в драке дня в НХЛХоккей
Водитель ледозаливочной машины стал героем матча НХЛ, отыграв в воротах полтора периода
Водитель ледозаливочной машины стал героем матча НХЛ, отыграв в воротах полтора периодаХоккей
Хоккеист застал врасплох вратаря соперника, закинув курьезную шайбу с нейтральной зоны
Хоккеист застал врасплох вратаря соперника, закинув курьезную шайбу с нейтральной зоныХоккей
Швейцария страдает от коронавируса: футбольный чемпионат отменен, хоккей будет без зрителей
Швейцария страдает от коронавируса: футбольный чемпионат отменен, хоккей будет без зрителейФутбол
Украинки с разгромом покидают второй Дивизион чемпионата мира
Украинки с разгромом покидают второй Дивизион чемпионата мираХоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...