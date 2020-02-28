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Швейцария страдает от коронавируса: футбольный чемпионат отменен, хоккей будет без зрителей

28 февраля, 16:40

В будущем футбольный чемпионат может продолжиться при пустых трибунах

В Швейцарии отменяют спортивные мероприятия из-за угрозы коронавируса. Из-за эпидемии был отменен 24-й тур чемпионата страны по футболу. Организаторы чемпионата выполнила решение Федерального совета Швейцарии, который запретил массовые мероприятия численностью более тысячи человек из-за угрозы коронавируса.

Отмечается, что ограничения будут действовать до 15 марта. Правда, из-за Евро-2020 лишних дат в календаре нет, поэтому руководство лиги рассматривает вариант с проведением матчей при пустых трибунах.

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К такому методу уже прибегли в чемпионате Швейцарии по хоккею, где было принято проводить матчи без зрителей. Решение о проведении плей-офф, который стартует 7 марта, будет принято на экстренном заседании 2 марта.

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Напомним, что уже появилась первая жертва в мировом футболе: иранская спортсменка скончалась от коронавируса. 23-летняя Ильхам Шейхи умерла после 10-дневной госпитализации.

Также мы рассказывали, что игрок "Дженоа" тренируется отдельно от команды из-за угрозы коронавируса. Футболист провел тренировки отдельно в качестве профилактики.

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футбол хоккей чемпионат Швейцарии

Источник: Сегодня|Спорт

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