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Экс-тренер "Донбасса": "Колесников не преувеличивает. Мы реально могли побороться за Кубок Гагарина"

20 марта, 16:06

Максим Мельник

Александр Назаров вспомнил свою работу в украинском клубе

Бывший главный тренер ХК "Донбасс" Андрей Назаров прокомментировал интервью президента украинского клуба Бориса Колесникова. В 2014 году "Донбасс" под руководством Назарова в первом раунде плей-офф переиграл рижское "Динамо" (4:3), а во втором – уступил чешскому "Леву" (2:4), который впоследствии добрался до финала Кубка Гагарина. Колесников уверяет, что тогда его команда могла бороться за победу в ТОП-лиге Европы.

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"Прочитал интервью с Борисом Колесниковым. Сразу вспомнились мои времена работы в "Донбассе". Действительно, тогда в Украине был хоккейный бум, а в нашей команде хватало именитых мастеров. Причем как молодых, так и опытных. Колесников нисколько не преувеличивает. "Донбасс" реально мог побороться за Кубок Гагарина. Были деньги, инфраструктура, грамотный менеджмент. Клуб постоянно рос.

Жаль, что потом с хоккейным проектом случилось то, что и должно было случиться, исходя из известных случившихся в стране событий. Но я уверен, что мир в Украине скоро наступит, тогда и большой хоккей там снова появится. Борис Викторович едва ли не единственный крупный бизнесмен и функционер, которому интересен хоккей в Украине. Я так понимаю, что сейчас он содержит команду на свои деньги. Для украинцев здорово, что в их спорте есть такие люди", – сказал Назаров.

Отметим, что сейчас "Донбасс" не остался без крупных европейских турниров. Чемпион Украины регулярно принимает участие в розыгрыше Континентального кубка – второго по силе клубного турнира Европы. В прошлом году "Донбасс" уступил "Краковии" место в Суперфинале Континентального кубка по буллитам.

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хоккей КХЛ ХК Донбасс

Источник: Championat.ru

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