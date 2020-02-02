Фантастический сэйв "скорпиона": посмотрите, как в НХЛ голкипер "Койотов" отбил шайбу коньками

Антти Раанта спас "Аризону" в основное время и претендует на сэйв года за океаном

Финский голкипер клуба "Аризона Койотис" Антти Раанта / Фото: Reuters

Финский голкипер клуба "Аризона Койотис" Антти Раанта совершил сэйв "скорпиона" в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Чикаго Блэкхокс". За пять минут до конца основного времени при счете 2:2 сначала Раанта не дал забить Кирби Даку, который не сумел переиграть вратаря в ближнем бою, а затем не дал оформить хет-трик форварду "Чикаго" Брэндону Сааду. Ранее мы писали, что вратари устроили невероятную драку в НХЛ.

Раанта совершить невероятное. Уже лежа на льду на животе, он поднял вверх щитки и отбил шайбу лезвием коньков. Это был настоящий "сэйв скорпиона" — по аналогии со знаменитым футбольным вратарем Рене Игитой, который в середине 1990-х так же отбивал мяч пятками в прыжке.

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И хоть поединок "Койты" такие проиграли, не забросив ни одного послематчевого буллита, все говорят сейчас только о сэйве Раанта. "Это же настоящий сейв скорпиона! Потрясающий матч в Аризоне", — восхитился в "твиттере" знаменитый Пол Биссонетт. "Это заявка на сейв года! Нереальное "спасение" от Раанты", — добавил обозреватель NBC Sports Чарли Румелиотис.

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