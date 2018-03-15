Расписание матчей финальной серии УХЛ

За главный трофей поспорят "Донбасс" и "Кременчук", а "Белый Барс" и МХК "Динамо" стали обладателями бронзовых наград

В среду в Кременчуге состоялся третий матч полуфинальной серии чемпионата Украинской хоккейной лиги (УХЛ) между ХК "Кременчук" и "Белым Барсом". Благодаря победе со счетом 5:4 в овертайме хозяева вышли в финал, где будут соперничать за золотые медали с действующим чемпионом страны – "Донбассом". Дончане накануне победили на выезде МХК "Динамо" (9:2) и завершили серию с "сухим" счетом – 3:0.

Согласно календаря соревнований, финальная серия, которая будет проходить до четырех побед одной из команд, начнется 18 марта. Преимущество своей площадки в финальной серии будет у победителя регулярного чемпионата – "Донбасса", который будет принимать первый, второй и, в случае необходимости, пятый и седьмой матчи серии.

Расписание матчей финальной серии:

18 марта, 17:00 – Дружковка

20 марта, 18:45 – Дружковка

23 марта,18:45 – Кременчуг

25 марта, 16:30 – Кременчуг

28 марта, 18:45 – Дружковка*

31 марта, 16:30 – Кременчуг*

3 апреля, 18:45 – Дружковка*

* – матчи состоятся в случае необходимости

Все матчи финальной серии будут показаны в прямом эфире телеканал Xsport.

В то же время, уступившие в полуфиналах "Белый Барс" из Белой Церкви и МХК "Динамо" из Харькова стали обладателями бронзовых медалей чемпионата. Медали будут вручены командам на специальных мероприятиях, о сроках проведения которых будет сообщено дополнительно.

Напомним, что в прошлом сезоне в финале чемпионата также встретились "Донбасс" и ХК "Кременчук". Тогда победу праздновали дончане, одолев соперника со счетом 4:2 в серии.



