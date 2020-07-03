"Финская вспышка", которая рыдала с "Утками": легенде мирового хоккея Селянне сегодня исполняется 50

Сегодня, 3 июля, 50-летний юбилей празднует легендарный финский хоккеист, член зала хоккейной славы и обладатель Кубка Стэнли Теему Селянне. Наряду с Яри Курри считается лучшим финским игроком за всю историю. Также Теему – рекордсмен олимпийских хоккейных турниров по количеству набранных очков – 43. По иронии судьбы у Селянне четыре медали зимних Игр, но, ни одной золотой.

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В сильнейшую лигу мира – НХЛ, Селянне попал в 1988 году, когда был выбран на драфте "Виннипегом" под 10 номером. И в своем первом заокеанском сезоне произвел настоящий фурор. Играя в одном звене с такими же молодыми талантами, Алексеем Жамновым и Китом Ткачуком, Теему в дебютном сезоне забил 76 голов и набрал 132 очка. Этот результат до сих пор остается рекордным для новичков.

Теему Селянне / Фото: NHL.com

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В следующем сезоне финн получил травму ахилла и провел лишь 51 игру. Но по-настоящему Селянне расцвел в "Анахайм Дакс", куда "Финскую вспышку" обменяли в 1996 году. Там он нашел свой дом. В "Анахайме" Теему играл в одном звене с Полом Карией и вместе они наводили ужас на вратарей всех команд лиги.

Крест на карьере хоккеиста едва не поставила травма – колено пришлось собирать фактически заново, но операция помогла Селянне.

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"Я больше не хотел играть так ужасно, как делал это в последние годы — я предпочел бы гольф. Многие публично говорили. что моя карьера кончена, и это злило, потому что они не знали о моих проблемах. После операции я рвался на лед", – вспоминал непростой период хоккеист.

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В сезонах 1997/98 и 1998/99 Теему становился лучшим снайпером регулярного чемпионата, и первым игроком, получившим снайперский "Морис Ришар Трофи" в 1999-м. Но Кубок Стэнли Селянне выиграл с "Анахаймом" уже под занавес своей карьеры – в 2007 году. После свистка решающего матча с "Оттава Сенаторс" Теему плакал, не в силах сдержать катившиеся слезы.

После "бронзы" на Олимпиаде-2014 участник шести Игр Селянне завершил карьеру в сборной и в том же году, в сорок четыре, повесил коньки "на гвоздь".

Сейчас Теему со своей семьей живет в Кото-де-Каса в Калифорнии, в закрытом сообществе South Orange County. Он с 1996 года счастливо женат на Сирпе Вуоринен и растит вместе со второй половинкой четверых детей — троих сыновей и дочь.

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Также Селянне владеет стейк-таверной, коллекционирует автомобили и даже принимал участие в чемпионате мира по ралли, заняв 33-е место на ралли Финляндии в 1997 году и 24-е – в 1998-м. Он участвовал в гонках под псевдонимом "Теукка Салама" – "Тедди Флэш" на английском). Но в 1999 году Теему попал в аварию во время подготовки к финскому ралли и получил штраф в размере 50 000 долларов.

Одним из первых Селянне с юбилеем поздравил "Йокерит". Финн выступал за клуб в период с 1989 по 1992 годы, а также во время локаута в НХЛ в 1994 году. В составе "джокеров" Селянне выиграл чемпионат Финляндии в 1992 году и Кубок Европы в 1994 году. В 117 матчах чемпионата Финляндии на его счету 151 (83+68) очко.

Кстати, читателями финского журнала мод "Eeva" Теему Селянне однажды был признан самым сексуальным человеком Финляндии.

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