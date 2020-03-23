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"Куда мы идем, Пух?" – Легендарный финский хоккеист недоволен решением проблемы коронавируса

23 марта, 20:12

Вадим Авдасев

Теему Селянне призвал власти своей страны к более радикальным мерам

С пандемией коронавируса борются все страны планеты. Но далеко не у всех действия властей вызывают положительную реакцию. Читайте также: коронавирус против спорта в режиме онлайн – жертвы, переносы и выздоровления.

Так один из лучших финских хоккеистов в истории своей страны и НХЛ Теему Селянне раскритиковал действия правительства. К слову, недавно был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом в НХЛ. Интересно, что картинкой к своему сообщению в соцсетях игрок выбрал сюжет из мультика о Винни Пухе, когда медвежонок спрашивает поросенка, куда же мы идем. Ныне 49-летний спортсмен призывает власти Финляндии к более решительным действиям:

"Ваша политика предупреждения этого ужасного вируса бесполезна. Сейчас настает самое последнее время, чтобы сказать "стоп" этому безумцу. Мы уже опоздали. Аптеки и продуктовые магазины открыты, все остальное – закрыто. Введите более жесткие меры, пожалуйста, нужна строжайшая изоляция общества".

Читайте о самом быстром хет-трике в истории НХЛ в исполнении украинца Мосиенко.

Селянне около 20 лет своей карьеры провел в НХЛ, большую часть которой выступал за "Анахайм Дакс". В 2007 году форвард завоевал Кубок Стэнли, становился призером Олимпийских игр и чемпионатов мира.

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правительство хоккей коронавирус Теему Селянне

Источник: xsport.ua

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