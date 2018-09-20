Голевой слалом Виталия Ляльки: видео красивой шайбы в чемпионате Украины

Нападающий "Донбасса" принял шайбу у своих ворот, обыграл всю команду соперника и забил гол

Пять соперников для 22-летнего Виталия Ляльки – не помеха! Лучший игрок плей-офф Украинской хоккейной лиги прошлого сезона вновь продемонстрировал свое незаурядное мастерство. "Девятка" Донбасса в ключевой момент матча-открытия взял игру на себя, принял шайбу у своих ворот, обыграл всю команду соперника и отправил шайбу в сетку ворот голкипера "Кременчука" Никиты Гордюшина. Отметим, что этот матч закончился со счетом 7:3 в пользу донецкой команды.





Ранее мы писали, что в первом матче Украинской хоккейной лиги команды забросили десять шайб: "Донбасc" обыграл "Кременчук".

"Донбасс" – "Кременчук" – 7:3 (1:1, 3:1, 3:1)

Шайбы: 1:0 – Кузьмик, 06:25, 1:1 Тютченко – бол., 15:49, 1:2 – Шиманский (Тютченко), 20:48, 2:2 – Захаров, 27:27, 3:2 – Романенко, 38:00, 4:2 – Лялька, 39:00, 5:2 – Денискин – бол, 5:3 – Ворона (Гриценко), 48:07, 6:3 – Денискин (Смирнов, Лялька – бол.), 48:50 7:3 – Коренчук, 49:58.

Вратари: Дьяченко – Гордюшин.