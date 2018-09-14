В первом матче УХЛ команды забросили десять шайб

В Дружковке стартовал третий сезон Украинской хоккейной лиги. В матче-открытии между собой сыграли "Донбасс" и "Кременчук". Право символического вбрасывания получил двукратный обладатель Кубка Стэнли Руслан Федотенко.

Игрок, который бы открыл счет в матче, стал бы автором первой исторической шайбы в новом сезоне УХЛ. Таковым на 7-й минуте игры стал центрфорвард "Донбасса" Сергей Кузьмик.

Однако удержать преимущество до первого перерыва хозяева не смогли. "Кременчук" реализовал свое большинство усилиями Виктора Тютченко.

Второй период "горожане" начали с быстрого гола, который, впрочем, не слишком смутил команду Юлиуса Шуплера. На гол Артема Шиманского донецкий клуб ответил точными бросками Викора Захарова, Владимира Романенко и Виталия Ляльки.

В третьем периоде "Донбасс" начал играть более осмотрительно, ожидая ошибки соперника, и строго играя у собственных ворот. Можно сказать, что команда Александра Савицкого ошиблась, когда осталась в меньшинстве и позволила сопернику довольно быстро реализовать свое преимущество. Быстрее всех у ворот Никиты Гордюшина разобрался Андрей Денискин. До конца матча команды смогли порадовать болельщиков результативной игрой, но хозяева уже своего не отпустили.

Таким образом, действующий чемпион Украины стартовал в новом сезоне с победы в основное время над вице-чемпионом страны.

"Донбасс" – "Кременчук" – 7:3 (1:1, 3:1, 3:1)

Шайбы: 1:0 – Кузьмик, 06:25, 1:1 Тютченко – бол., 15:49, 1:2 – Шиманский (Тютченко), 20:48, 2:2 – Захаров, 27:27, 3:2 – Романенко, 38:00, 4:2 – Лялька, 39:00, 5:2 – Денискин – бол, 5:3 – Ворона (Гриценко), 48:07, 6:3 – Денискин (Смирнов, Лялька – бол.), 48:50 7:3 – Коренчук, 49:58.

Вратари: Дьяченко – Гордюшин.