Хоккеисты "Донбасса" и "Белого барса" на двоих забросили десять шайб в первом матче года

"Донбасс" переиграл гостей из Белой Церкви / Фото: УХЛ

В Украинской хоккейной лиге сегодня проходят матчи 25-го тура. В первой встрече дня в Дружковке сошлись вторая и четвертая команды чемпионата – "Донбасс" и "Белый барс". Гости из Белой Церкви дали бой подопечным Сергей Витера, но все же уступили. Ранее мы писали, как "Донбасс" вырвал победу по буллитам у "Кременчуга".

Хозяева открыли счет лишь на 18-й минуте матча, но в начале второго периода "Белый барс" усилиями сборника и бывшего игрока "Донбасса" Сергея Бабинца равновесие восстановил – 1:1. Правда, затем донецкая команда убежала в отрыв – 4:1. Однако подопечные Константина Буценко в начале третьей 20-минутки сократили отставание до минимума – 3:4. Впрочем, на этом силы у них закончились, и "Донбасс" забросил три шайбы подряд – 7:3.

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Во втором матче воскресенья херсонский "Днепр" разгромил столичных "Ледяных волков" 8:0 и пока остался третьим с отставанием от "Донбасса" в четыре очка.

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