Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

Хоккеисты "Донбасса" и "Белого барса" на двоих забросили десять шайб в первом матче года

5 января, 15:39

Донецкая команда победила и удержалась на втором месте чемпионата Украины

"Донбасс" переиграл гостей из Белой Церкви

"Донбасс" переиграл гостей из Белой Церкви / Фото: УХЛ

В Украинской хоккейной лиге сегодня проходят матчи 25-го тура. В первой встрече дня в Дружковке сошлись вторая и четвертая команды чемпионата – "Донбасс" и "Белый барс". Гости из Белой Церкви дали бой подопечным Сергей Витера, но все же уступили. Ранее мы писали, как "Донбасс" вырвал победу по буллитам у "Кременчуга".

Хозяева открыли счет лишь на 18-й минуте матча, но в начале второго периода "Белый барс" усилиями сборника и бывшего игрока "Донбасса" Сергея Бабинца равновесие восстановил – 1:1. Правда, затем донецкая команда убежала в отрыв – 4:1. Однако подопечные Константина Буценко в начале третьей 20-минутки сократили отставание до минимума – 3:4. Впрочем, на этом силы у них закончились, и "Донбасс" забросил три шайбы подряд – 7:3.

Читайте о том, что в финале молодежного чемпионата мира сыграют Канада и Россия

Реклама

Во втором матче воскресенья херсонский "Днепр" разгромил столичных "Ледяных волков" 8:0 и пока остался третьим с отставанием от "Донбасса" в четыре очка.

В тренде
100 самых популярных украинских спортсменов: первый рейтинг 2020 года
Василий Ломаченко - самый популярный украинский спортсмен

Смотрите, как в чемпионате Украины хоккеисты "Донбасса" и "Белого барса" выясняли отношения кулаками

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

хоккей ХК Донбасс Белый барс чемпионат Украины по хоккею УХЛ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Скандал в хоккее: канадец проявил неуважение к гимну России, в ответ ему не пожали руку
Скандал в хоккее: канадец проявил неуважение к гимну России, в ответ ему не пожали рукуХоккей
Месть по-американски: сборная США обыграла Россию, разгромившую вчера канадцев
Месть по-американски: сборная США обыграла Россию, разгромившую вчера канадцевХоккей
Чешские хоккеисты дали по носу россиянам – фаворитам молодежного чемпионата мира по хоккею
Чешские хоккеисты дали по носу россиянам – фаворитам молодежного чемпионата мира по хоккеюХоккей
Российский капитан
Российский капитан "Вашингтона" отказался от участия в Матче всех звезд НХЛХоккей
Прогноз на полуфиналы молодежного чемпионата мира по хоккею: кто сыграет в финале
Прогноз на полуфиналы молодежного чемпионата мира по хоккею: кто сыграет в финалеХоккей
Календарь самых значимых спортивных событий в Украине и мире в 2020-м году
Календарь самых значимых спортивных событий в Украине и мире в 2020-м годуДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...