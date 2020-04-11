Хоккей или американский футбол: трансляция онлайн-баттла "Без клюшек"

Хоккеист Андрей Жвачкин и тренер по физподготовке команды по американскому футболу Игорь Бабенко соревнуются в шутках

В период карантина Украинская хоккейная лига запустили онлайн-баттл "Без клюшек" в Youtube, в котором хоккеисты соревнуются в битве шуток, эрудиции и остроумности. Отметим, что первыми свои силы "вне льда" проверили Никита Коваленко и Севастьян Карпенко, а затем Руслан Ромащенко и Владимир Чердак.

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А в субботу пройдет первый межспортивный онлайн-баттл "Без клюшек". В битве вне спортивных площадок сойдутся представители разных видов спорта – хоккеист "Днепра" Андрей Жвачкин и тренер по физической подготовке, фармаколог и реабилитолог команды по американскому футболу "Stallions Киев" Игорь Бабенко. Проводить баттл будет постоянный ведущий программы Иван Унку.

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В ходе баттла спортсмены не только определят сильнейшего, но и пообщаются с болельщиками, ответив на все их вопросы. Онлайн-баттл будет доступен в прямом эфире с 18:30 в субботу, 11 апреля.

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Смотрите, как украинские спортсмены тренируются дома в условиях карантина:

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