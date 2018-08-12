Хоккей могут исключить из программы Олимпийских игр
НХЛ не хочет отпускать своих игроков на Олимпиаду, а без них турнир не так интересен
Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает вариант исключения мужского хоккейного турнира из программы зимних Олимпийских игр, сообщает журналист TSN Горд Миллер на своей странице в Twitter со ссылкой на президента IIHF Рене Фазеля.
На данный момент МОК рассматривает четыре варианта относительно будущего хоккейного турнира на Олимпиадах.
Первый вариант – участие игроков НХЛ, второй – проведение турнира без участия хоккеистов, находящихся на контракте с командами НХЛ, третий – участие хоккеистов в возрасте младше 23 лет, четвертый – отказ от проведения хоккейного турнира на Олимпиаде.
Напомним, в начале апреля 2017 года НХЛ сообщила, что не будет делать паузу во время Олимпиады, а чуть позже комиссар НХЛ Гэри Бетмэн сообщил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Олимпиаде 2018 года Пхенчхане.
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