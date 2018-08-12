Хоккей могут исключить из программы Олимпийских игр

Сегодня, 13:06

НХЛ не хочет отпускать своих игроков на Олимпиаду, а без них турнир не так интересен

Фото AFP
Фото AFP

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает вариант исключения мужского хоккейного турнира из программы зимних Олимпийских игр, сообщает журналист TSN Горд Миллер на своей странице в Twitter со ссылкой на президента IIHF Рене Фазеля.

На данный момент МОК рассматривает четыре варианта относительно будущего хоккейного турнира на Олимпиадах.

Первый вариант – участие игроков НХЛ, второй – проведение турнира без участия хоккеистов, находящихся на контракте с командами НХЛ, третий – участие хоккеистов в возрасте младше 23 лет, четвертый – отказ от проведения хоккейного турнира на Олимпиаде.

Напомним, в начале апреля 2017 года НХЛ сообщила, что не будет делать паузу во время Олимпиады, а чуть позже комиссар НХЛ Гэри Бетмэн сообщил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Олимпиаде 2018 года Пхенчхане.

Ранее мы писали, что легенда украинского хоккея ушел из жизни в 62 года. Лучшие свои годы Юрий Шундров провел в киевском "Соколе".

Напомним, что чемпионат Украины по хоккею стартует 14 сентября. В новом сезоне Украинской хоккейной лиги примут участие шесть клубов.

Ранее мы писали, что Виталий Кличко собирался возродить легендарный хоккейный клуб "Сокол" Киев.
Олимпийские игры, хоккей, НХЛ, МОК

Вы сейчас просматриваете новость "Хоккей могут исключить из программы Олимпийских игр". Другие Новости хоккея смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Советский спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хоккей

Стэн Микита. Фото nhl.com

Ушел из жизни легендарный форвард НХЛ

8 Августа, 19:36

В 2017 году НХЛ включила хоккеиста в список 100 лучших игроков лиги

Другие

Фото AFP

Три итальянских города подают совместную заявку на проведение Олимпиады-2026

2 Августа, 17:54

Зимние Игры могут пройти в Милане, Турине и Кортина-д'Ампеццо
Загрузка...

Хоккей

Чемпионат Украины по хоккею стартует 14 сентября

30 Июля, 15:34

В новом сезоне Украинской хоккейной лиги примут участие шесть клубов

Хоккей

Юрий Шундров. Фото ФХУ

Легенда украинского хоккея ушел из жизни в 62 года

27 Июля, 14:18

Лучшие свои годы Юрий Шундров провел в киевском "Соколе"

Хоккей

Фото AFP

Шведский хоккеист умер от неизвестной болезни

25 Июля, 15:21

Йеспер Нордин провел 44 игры в первом дивизионе чемпионата Швеции

Другие

Японцы спасаются от жары. Фото AFP

Стало известно, как в Токио будут бороться с жарой во время Олимпиады-2020

25 Июля, 12:33

Над аренами распылят вещество, которое будет отражать тепло и ультрафиолет
Загрузка...