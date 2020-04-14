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Хоккей снова откладывается: НХЛ продлила карантин для игроков за океаном, но не надолго

14 апреля, 19:43

Вадим Авдасев

Рекомендуется находиться в изоляции как минимум до конца апреля

Пока мир борется с пандемией коронавируса, спортивные мероприятия в основном отложены. В то же время функционеры ищут пути и время для возвращения большого спорта на арены. Впрочем, на данный момент соревнования все ще откладывают. Сегодня Национальная хоккейная лига продлила карантин для игроков, тренеров и персонала клубов. Читайте, как знаменитый драчун из НХЛ из-за пандемии бросил пить.

Предыдущий карантин НХЛ ввела в марте и он должен был закончиться 15 апреля. Однако, поскольку ситуация за океаном не улучшается, лига с учетом рекомендаций медицинского персонала и мнения представителей профсоюзов игроков продлила его до 30 апреля.

На данный момент реальным видится вариант возобновления сезона сразу для всех клубов в каком-то одном месте. Недавно говорили об арене в малонаселенном штате Северная Дакота.

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