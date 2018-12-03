Хоккейные болельщики выбросили на лед более 34 тысяч мягких игрушек

Во время матча АХЛ между "Херши" и "Бингемтоном" состоялась ежегодная акция Teddy Bear Toss, в ходе которой болельщики выбрасывают на лед мягкие игрушки, которые позднее будут направлены на благотворительность.

В этом году болельщики выбросили на лед 34 798 игрушек – это мировой рекорд и рекордный показатель для акции, которая проводится уже 25 лет. В прошлом году в ходе Teddy Bear Toss болельщики пожертвовали 25 017 игрушек. Мировой рекорд ранее принадлежал клубу "Калгари" из WHL (28 815).

Все собранные игрушки будут переданы в местные благотворительные учреждения и детские дома.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cody Leisey (@cleisey42) 2 Дек 2018 в 2:36 PST

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А в Британии хоккеист в трусах занес шайбу в ворота. Необычный гол Патрика Дуайера судьи не засчитали.

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