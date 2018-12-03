Хоккейные болельщики выбросили на лед более 34 тысяч мягких игрушек
В матче АХЛ состоялась ежегодная акция Teddy Bear Toss
Во время матча АХЛ между "Херши" и "Бингемтоном" состоялась ежегодная акция Teddy Bear Toss, в ходе которой болельщики выбрасывают на лед мягкие игрушки, которые позднее будут направлены на благотворительность.
В этом году болельщики выбросили на лед 34 798 игрушек – это мировой рекорд и рекордный показатель для акции, которая проводится уже 25 лет. В прошлом году в ходе Teddy Bear Toss болельщики пожертвовали 25 017 игрушек. Мировой рекорд ранее принадлежал клубу "Калгари" из WHL (28 815).
Все собранные игрушки будут переданы в местные благотворительные учреждения и детские дома.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, российский хоккеист спровоцировал грандиозную драку в НХЛ. Массовая драка после жесткого приема Михаила Сергачева произошла во время матча "Нью-Джерси" – "Тампа-Бэй".
А в Британии хоккеист в трусах занес шайбу в ворота. Необычный гол Патрика Дуайера судьи не засчитали.
Ранее ученые выяснили, что победа любимой команды повышает вероятность инфаркта на 40 процентов: кардиологический институт Монреаля провел любопытное исследование.
Вы сейчас просматриваете новость "Хоккейные болельщики выбросили на лед более 34 тысяч мягких игрушек". Другие Новости хоккея смотрите в блоке "Последние новости"