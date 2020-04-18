Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Новости спорта
  2. Новости хоккея

Игрок сборной Украины рассказал, как в детстве провалился под лед

18 апреля, 15:38

Алексей Андрейцев

Что по время онлайн-шоу Без клюшек рассказали баскетболист Максим Пустозвонов и хоккеист Виктор Захаров

Вчера Украинская хоккейная лига провела очередной онлайн-баттл "Без клюшек", в котором сошлись представители разных видов спорта. Хоккей и баскетбол по разные стороны домашнего ринга представляли топовые игроки украинских чемпионатов, игроки национальных сборных Украины – капитан ХК "Донбасс" Виктор Захаров и капитан БК "Киев-Баскет" Максим Пустозвонов. Отметим, что ранее после онлайн-битвы хоккеиста и представителя американского футбола спортсменам пришлось выполнять необычные задания друг друга.

В ходе баттла спортсмены пообщались с болельщиками и признались, что с легкостью могли бы перейти в другой вид спорта. К тому же, капитан "Киев-Баскет" Максим Пустозвонов рассказал, что еще в Донецке часто посещал матчи "Донбасса" на арене "Дружба".

"Мой папа был хоккеистом – играл в Чехословакии в свое время. И я даже пробовал себя в хоккее на замерзшем озере. У меня была самодельная, такая деревянная клюшка, и мы с другом кидали от ворот до ворот. А самое смешное – мы в конце оба провалились под лед (смеется). На самом деле, мне очень импонирует хоккей и я его часто смотрю по телевизору. А когда я еще играл в Донецке, то часто ходил на матчи "Донбасса", – рассказал Пустозвонов.

Реклама

Капитан "Донбасса" Виктор Захаров, как оказалось, тоже не понаслышке знает о баскетболе: "Вы мне не поверите, но мой папа еще в школе занимался баскетболом. Да и я тоже в детстве любил в него поиграть. Кстати, может поэтому я и вырос таким высоким. А если бы профессионально начал заниматься баскетболом, то вырос бы, наверное, еще больше (смеется)".

Ранее миниатюрная днепрянка с железной хваткой Алена Рассохина рассказала, почему променяла танцы на тайский бокс. Большое интервью с чемпионкой лиги смешанных единоборств WWFC доступно на нашем сайте.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

баскетболист хоккеист Максим Пустозвонов Виктор Захаров

Источник: УХЛ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Эффект коронавируса: знаменитый драчун из НХЛ из-за пандемии практически бросил пить
Эффект коронавируса: знаменитый драчун из НХЛ из-за пандемии практически бросил питьХоккей
"Трупы складывают друг на друга": российский хоккеист рассказал об ужасах коронавирусаХоккей
Знаменитый двухметровый хоккеист на Пасху оделся в розовый костюм зайчика
Знаменитый двухметровый хоккеист на Пасху оделся в розовый костюм зайчикаХоккей
Арены США всю ночь горели голубым: невероятное зрелище от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка
Арены США всю ночь горели голубым: невероятное зрелище от Лос-Анджелеса до Нью-ЙоркаХоккей
Коронавирус здесь ни при чем: не стало восходящей звезды мирового хоккея
Коронавирус здесь ни при чем: не стало восходящей звезды мирового хоккеяХоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...