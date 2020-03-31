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Именинник дня: в НХЛ рекорды "Мистера Хоккея" побил только Уэйн Гретцки, а его именем назвали хет-трик

31 марта, 12:28

Вадим Авдасев

Легендарный канадский хоккеист Горди Хоу прожил 88 лет

31 марта – День рождения одного из величайших хоккеистов в истории Горди Хоу. Сегодня ему исполнилось бы 92 года. Хоу установил десятки рекордов Национальной хоккейной лиги, многие из которых сохранились и до сих пор. На лед он выходил в течение пяти десятилетий (!), и его именем даже назвали особенный хет-трик. К слову, на днях была годовщина самого длинного матча в истории НХЛ.

Родился Горди в Канаде, но его золотые годы прошли в Детройте, где он играл за "Ред Уингз" в 1946-1971 годах. Сначала правого нападающего за жесткую игру называли "Мистер Локти", но позже, когда парень перешел на более сдержанную манеру, прозвище изменилось на "Мистер Хоккей". В 1950-е "Детройт" семь раз выигрывал регулярный чемпионат НХЛ и четыре раза брал Кубок Стэнли.

Хет-триком Горди Хоу стали называть действия хоккеиста, когда в течение одного матча он забрасывал шайбу, делал голевую передачу и успевал подраться.

В начале 1970-х форвард думал завершить карьеру, но вернулся в новую Всемирную хоккейную ассоциацию, где в 1973-77 гг. играл за "Хьюстон" вместе с двумя сыновьями. А после объединения лиг отыграл еще сезон 1979/80 за "Хартфорд". Причем он выходил на лед во всех 80 матчах чемпионата, некоторые из которых отыграл уже в возрасте 52 лет! В последней встрече он забросил шайбу в ворота некогда родного "Детройта".

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За Хоу остался рекорд по количеству сезонов (26) и матчей (1767) в чемпионатах НХЛ. По количеству голов в регулярных сезонах (801) и вместе с плей-офф (876) он уступил лишь Уэйну Гретцки, а по очкам в "регулярке" – еще и знаменитым Яромиру Ягру и Марку Мессье. В Матчах всех звезд НХЛ он принимал участие 23 раза.

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В октябре 2018 года началось строительство моста, который соединит американский Детройт и канадский Виндзор и будет назван в честь Горди Хоу. Возведение сооружения стоимостью около шести миллиардов долларов завершится к 2024 году. Срок планируемой эксплуатации – 125 лет.

Смотрите, как американские болельщики забросали хоккеистов игрушками

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