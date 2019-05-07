Итоги чемпионата мира по хоккею: экс-тренер сборной Украины – о наших проблемах и наших "румынах"

Александр Куликов – о выступлении сборной Украины на чемпионате мира и об уровне нашего хоккея

В новой роли. Украинец Буточнов (в центре) ныне феерит за румын. Фото iihf.com.

Чемпионат мира по хоккею в дивизионе IB, завершившийся в выходные в Таллинне, сборная Украины, возглавляемая Андреем Срюбко, закончила на предпоследнем месте, сохранив прописку на третьем уровне иерархии ЧМ. "Сине-желтые" вновь, как и год назад в Каунасе, сумели набрать лишь 4 очка в 5 матчах.

"Это что, наш нынешний потолок?" – поинтересовались мы у экс-наставника сборной Украины Александра Куликова. "На этот вопрос тяжело ответить, не находясь внутри коллектива. Но мое мнение – конечно, могли бы сыграть и посильнее. Не было ощущения, что команда показывает свой максимум, – считает Александр Петрович. – Откровенно говоря, выиграть дивизион нам было сложно, но еще кого-то "цепануть", набрать на 2-3 очка больше – вполне по силам. Хотя в целом тенденция невеселая. Ну, смотрите: 6 лет назад, когда я возглавлял сборную, мы на домашнем ЧМ в Донецке играли в этом же дивизионе практически в той же компании – против Польши, Румынии, Эстонии, Голландии. Тогда мы всех выносили, 5 побед в 5 матчах. А сейчас почти всем проиграли и боролись за то, чтобы не опуститься еще ниже. В чем проблема? Она на поверхности: внутренний чемпионат стал за эти годы значительно слабее. Когда-то наши лучшие команды играли в чемпионатах России, Беларуси. А сейчас варимся в своем соку. Неслучайно на первых ролях в сборной ребята, играющие в более сильных чемпионатах, тот же Андрей Михнов (чемпион Польши – Ред.). Нет, талантливые мальчишки у нас, как и прежде, есть, но их не так много и они не так быстро растут, у них просто нет возможности прогрессировать. Плюс к этому, у нас не хватает катков и квалифицированных тренеров. Этот вопрос поднимается уже много лет, но продолжает оставаться актуальным. Поэтому на сегодня имеем то, что имеем. И если бы в этих условиях мы бы выиграли дивизион, это было бы настоящим чудом".

"Победившие на турнире румыны, конечно, всех удивили. Мало кто ожидал, что они опередят поляков и японцев, явных фаворитов, – продолжает Александр Куликов. – Я вспоминаю, мы раньше румынов никогда и всерьез-то не воспринимали, подумать не могли, что они могут создать какие-то серьезные проблемы. А сейчас мы не просто проигрываем им в одну шайбу, а получаем от них 1:5. И, отметим, не последнюю роль в этой трансформации сыграли наши бывшие ребята — Борисенко, Емельяненко, Буточнов. Все они в свое время у меня играли: и в клубах, и в сборной. Но потом выпали из поля зрения тренеров нашей национальной команды, получили румынское гражданство, и сейчас тянут на себе всю их сборную. Как говорится, нет пророка в своем отечестве".

В следующем году соперниками Украины в дивизионе IB будут Польша, Япония, Эстония, Литва и Сербия. Место проведения турнира определится через неделю на конгрессе ИИХФ в Братиславе.

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