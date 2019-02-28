Итоги регулярки: самые яркие цифры и звезды украинского хоккея

От голов Киселева – до сейвов Петрова: все, что нужно узнать о чемпионате Украины по хоккею

Фото: uhl.com.ua

Итоги регулярки: самые яркие цифры и звезды украинского хоккея //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7f1/d0d/5c77f1d0dbfc8.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7f1/d0d/5c77f1d0dbfc8.png 2019-02-28T16:49:00+02:00 Хоккей От голов Киселева - до сейвов Петрова: все, что нужно узнать о чемпионате Украины по хоккею

120 матчей, 813 шайб, чехарда в турнирной таблице, рекорды и антирекорды чемпионата. Все, что нужно знать о цифрах и героях регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – в специальном материале. Итак, 27 февраля завершился регулярный чемпионат УХЛ. Первый и один из важнейших этапов турнира окончен – дальше плей-офф, а значит самое время подвести итоги "регулярки".

Командные итоги

"ДОНБАСС"

Действующий чемпион Украины только в концовке "регулярки" выборол место на первой строчке турнирной таблице, что гарантировало ему пропуск четвертьфинальных матчей серии плей-офф и автоматическое попадание в полуфинальную стадию соревнований.

Дончане набрали 98 очков и выиграли 33 поединка из 40. "Донбасс" является второй командой по результативности после "Кременчука" - всего дончане нанесли 1418 бросков по воротам противника, из которых смогли реализовать 198. К тому же, из 1028 бросков по своим воротам донецкая команда пропустила всего 78 шайб.

Таким образом "Донбасс" отбил 92,9% бросков в створ своих ворот. Если говорить о розыгрыше большинства, то дончане из 153 попыток смогли реализовать всего 38 бросков, что составляет 24,84% реализации большинства. Всего в меньшинстве команда Сергея Витера пропустила 27 шайб, что позволило ей обладать 84,75% нейтрализации численного преимущества противника.

Стоит отметить, что "Донбасс" вместе с "Днепром" - единственные клубы в текущем розыгрыше УХЛ, которые не пропускали шайбы, играя в большинстве. Зато свое меньшинство команда из Донецка использовала даже лучше, чем противники - дончане отправили в ворота соперников 10 шайб, играя вчетвером.

"КРЕМЕНЧУК"

По результатам 40 туров второе место в турнирной таблице занял "Кременчук" с 93 набранными очками. Кременчужане вплоть до последнего матча боролись за лидерство в "регулярке", однако в матче за первое место уступили донецкому клубу. Также как и "Донбасс", "Кременчук" получил право на пропуск серии четверьтфинальных поединков.

Кременчужане первые и единственные в текущем сезоне пересекли черту в 200 заброшенных шайб. Игроки "Кременчука" забросили 205 шайб и пропустили 98 бросков в свои ворота. Именно команда Александра Савицкого обладает лучшей реализацией большинства в текущем розыгрыше УХЛ "горожане" пользовались каждым третьим удалением своего противника. Из 183 бросков по воротам оппонентов в большинстве кременчужане смогли забросить 48 шайб.

К тому же, "Кременчук" больше всех забросил и в меньшинстве – 13 результативных бросков при 86.98% нейтрализации большинства противника.

После "Днепра" чаще всего именно команда из Кременчука доводила поединки до овертаймов и серий послематчевых бросков. Если говорить о буллитах, то и тут "горожане" реализовывали каждую третью попытку. Всего в 40 поединках кременчужане 1539 раз бросали по воротам своих оппонентов. При этом из 913 бросков по своим воротам "Кременчук" пропустил всего 98 шайб.

"ДНЕПР"

По результатам 40 туров новичок текущего розыгрыша УХЛ "Днепр" с 89 набранными очками замкнул лидерскую тройку основной части чемпионата.

Херсонский клуб реализовал 22,16% удалений своего противника – то есть из 176 бросков по воротам в большинстве херсонцы реализовали 39. "Днепр" нейтрализовал 91,19 % большинства своих оппонентов и пропустил всего 17 шайб в меньшинстве из 193 бросков, что является лучшим показателем лиги.

Так же херсонцы обладают лучшей защитой в текущем розыгрыше чемпионата, пропустив наименьшее количество шайб – при заброшенных 145 голах, в ворота "Днепра" влетело всего 69 шайб.

За 40 матчей на ворота херсонского клуба пришлось 1037 бросков, а процент отбитых – составил 93,8%.

"Днепр" больше всех в текущем розыгрыше чемпионата решал судьбы матчей в дополнительное время или в серии буллитов. К тому же, процент реализации буллитов у подопечных Дмитрия Пидгурского составил 30% – из 30 попыток херсонцы реализовали 9 бросков.

"БЕЛЫЙ БАРС"

Четвертое место, с отрывом от первой тройки в 47 очков занял белоцерковский "Белый Барс", набрав 42 пункта. Отметим, что из этих матчей "барсы" смогли удержать победу только в 13 встречах.

Из 1170 бросков белоцерковцы смогли отправить в ворота противника 100 шайб. К тому же, "Барсы" позволили реализовать соперникам 164 из 1023 голевых моментов.

Не все гладко у "Белого Барса" и в игре в неравных составах – белоцерковцы обладали 12,21% реализации большинства, реализовывая каждую 8 попытку.

В меньшинстве команда Константина Буценко пропустила 50 шайб из 209 попыток оппонента и смогла забросить 4 шайбы.

МХК "ДИНАМО"

На пятом месте расположился харьковский МХК "Динамо", победив в 8 поединках и имея в своем активе 28 пунктов. Отставание от "Белого Барса" составило 14 очков.

Что касается голов, то "динамовцы" из 1058 бросков смогли реализовать всего 86 бросков и пропустили 160 шайб из 1268 попыток противников.

Команда из Харькова в большинстве забросила 27 шайб из 196 попыток и имея лишнего игрока, пропустили 12 бросков, что наравне с "Ледяными Волками" является худшим показателем лиги.

"ЛЕДЯНЫЕ ВОЛКИ"

Явный аутсайдер лиги "Ледяные Волки" из Киева выиграли только 3 матча и заработали всего лишь 10 очков.

"Волки" обладают наименьшей реализацией голевых моментов в текущем розыгрыше УХЛ, забрасывая каждую 11 шайбу в ворота противников – 79 шайб из 896 попыток. К тому же, киевляне первыми и единственными переступили отметку в 200 пропущенных шайб в чемпионате – "Волки" позволили оппонентам 204 раза отличиться в своих воротах.

Киявляне смогли реализовать 18 штрафов своего противника, а в меньшинстве пропустили 47 шайб, что является вторым после "Белого Барса" показателем среди команд УХЛ в текущем сезоне.

Индивидуальные достижения

По итогам 40 туров текущего розыгрыша УХЛ лучшим бомбардиром стал форвард "Кременчука" Николай Киселев с 63 (38+25) очками.

Николай Киселев. Фото – УХЛ

Николай отметился еще одним достижением – в матче против "Ледяных Волков" форвард "горожан" отправил в ворота противника сразу 5 шайб, сделав таким образом пента-трик.

Вторую строчку в топе бомбардиров занял нападающий "Донбасса" Виталий Лялька, который набрал 59 (30+29) очков.

Виталий Лялька. Фото – УХЛ

Третье место с 39 (10+41) баллами завоевал игрок "Кременчука" Алексей Зайцев. Лучшим бомбардиром среди защитников игрок стал кременчужан Всеволод Толстушко, который смог набрать 30 (7+23) очков.

Первое место среди голкиперов занял вратарь "Днепра" Олег Петров, в активе которого 94,5% отбитых бросков и коэффициент надежности 1.53. При этом на счету у херсонского голкипера 9 шатаутов и в общей сложности 28 выигранных поединков.

Олег Петров. Фото – УХЛ

Олег Петров уже трижды становился лучшим игроком месяца, что только подчеркивает надежность этого голкипера.

Наибольшее количество штрафных в регулярном чемпионате набрал защитник "Донбасса" Кирилл Фроленко, который по окончанию основной части чемпионата перешел в донецкий клуб из состава "Ледяных Волков". В 30 матчах Кирилл заработал 148 штрафных минут, то есть защитник в среднем удалялся по 5 раз за игру. При этом защитник дончан отметился мощным броском от синей линии и набрал 12 (6+6) результативных баллов.

Всего же в 40 турах чемпионата Украинской хоккейной лиги было сыграно 120 матчей, в которых было заброшено 813 шайб и набрано 360 очков.

Однако, самое интересное ждет всех болельщиков в раунде плей-офф, ведь именно в этом этапе чемпионата определится сильнейшая команда лиги.

ПЛЕЙ-ОФФ

Напомним, что четвертьфиналы плей-офф УХЛ стартуют 2 и 3 марта в Киеве и Харькове соответственно. Сначала 2 числа с 14:30 в Киеве сыграют "Ледяные Волки" и "Днепр", а днем позже в 14:20 свою битву за место в полуфинале начнут МХК "Динамо" и "Ледяные Волки".

Четвертьфиналы плей-офф УХЛ пройдут до двух побед одной из команд. Первый матч будет проведет на площадках киевского и харьковского клубов, а постом четвертьфинальные серии переедут в Херсон и Белую Церковь, где, в случае надобности, будут сыграны третьи решающие поединки.

"Донбасс" и "Кременчук" автоматически попадают в полуфинал плей-офф. Серии этой стадии пройдут до четырех побед одной из команд. В финальной серии плей-офф команды также сыграют до четырех побед одного из клубов.

Как сообщалось ранее, хоккейный матч между студенческими хоккейными командами завершился грандиозной дракой.

Также сообщалось, что знаменитый тренер Моуринью опозорился в России: португалец упал во время вбрасывания шайбы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Итоги регулярки: самые яркие цифры и звезды украинского хоккея". Другие Новости хоккея смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: uhl.com.ua Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.