Как получить клюшку на чемпионате мира: шведы поднялись на пьедестал и не отказали зрителю

В матче за третье место все решил гол Линуса Эберга с отрицательного угла

Швеция - Финляндия / Фото: iihf.com

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Молодежная сборная Швеции выиграла у Финляндии в матче за третье место на чемпионате мира-2020 и стала бронзовым призером мундиаля в Чехии. Ранее мы сообщали, где смотреть битву Канады и России за "золото" молодежного чемпионата мира по хоккею.

"Бронзовый" матч завершился со счетом 3:2 в пользу подопечных Томаса Монтена. Голами в составе шведской сборной отметились Расмус Сандин, Самуэль Фагемо и Линус Эберг. В составе финской команды отличились Патрик Пуйстола и Матиас Маччелли.

Роковой для Финляндии стала ошибка их голкипер Аннунена, надежная игра которого позволила Суоми пройти в 1/4 финала сборную США (1:0). Но затем у него что-то сломалось в полуфинале, когда он пропустил пять шайб от Канады, а затем не сумел справить с не самым опасным броском Линуса Эберга с отрицательного угла.

А после матча Хенрикссон на радостях подарил свою клюшку болельщику на трибуне

Интересно, что на групповом этапе сборная Швеции также переиграла финнов со счетом 3:2, но в овертайме, а затем победила швейцарцев (5:2), казахов (6:2) и словаков (6:2). В четвертьфинале Швеция выбила из борьбы хозяйку первенства сборную Чехии с разгромным счетом 5:0, а в полуфинале только в овертайме уступила россиянам – 4:5.

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