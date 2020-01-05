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Где смотреть битву Канады и России за золото молодежного чемпионата мира по хоккею

5 января, 16:30

Поединок начнется в чешской Остраве в 20:00 по киевскому времени

В Остраве ожидают настоящее сражение канадцев с россиянами

В Остраве ожидают настоящее сражение канадцев с россиянами / Фото: iihf.com

В воскресенье в Чехии завершается первый масштабный спортивный форум 2020 года – молодежный чемпионат мира по хоккею среди команд элитного дивизиона. Сегодня осталось провести два матча – за бронзовые медали и за золотые. Как мы писали, сборная Канады встретится с Россией в финале чемпионата мира. Во встрече за третье место в 16:00 началось скандинавское сражение между командами Финляндии и Швеции.

В решающем же матче, как и прогнозировалось многими, вновь сойдутся главные принципиальные соперники всех времен – Канада и Россия. Перед стартом турнира фаворитами в борьбе за "золото" считались россияне. Однако поражения подопечных Валерия Брагина от сборных Чехии (3:4) и США (1:3) понизили их котировки. К тому же в полуфинале россияне едва избежали поражения от шведов, дожав их в овертайме – 5:4.

Не вернула веру букмекеров в европейскую сборную даже ее разгромная победа над канадцами на групповом этапе – 6:0. Это было самое крупное поражение "кленовых" в истории чемпионатов мира U20 от "красной машины". Всего же финалах ЧМ у каждого из соперников по четыре победы в очных дуэлях. Правда, Россия последний раз брала "золото" в уже далеком 2011 году.

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Канадцы более уверенно прошли турнирную дистанцию до финала, уверенно выиграв все поединки, кроме встречи с россиянами, о которой говорилось выше. В Северной Америке хорошо знают, что такое групповой этап или регулярный чемпионат, а что такое – плей-офф. Видимо, поэтому букмекерские конторы отдают предпочтение именно парням Дэйла Хантера: коэффициент на их победу колеблется около 2.10-2.15, тогда как на соперников – 2.60. Ничью в основное время оценивают в 4.85, а ждут в матче 5-6 голов.

Вспомним о том, что российский капитан "Вашингтона" отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ.

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Перчинки сегодняшнему противостоянию добавит инцидент после первого свидания соперников на групповом этапе, когда капитан канадцев Баррет Хейтон не снял шлем во время исполнения гимна РФ. За это россияне отказывались пожимать ему руку.

На украинском телевидении прямая трансляция начнется на канале XSport в 20:00. Сейчас там же транслируют поединок за "бронзу" между Швецией и Финляндией.

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