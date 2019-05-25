Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости хоккея

Канада стала вторым финалистом ЧМ, отправив чехов в бронзовый батл с Россией

25 мая, 22:56

В воскресенье сборная Страны кленового листа поспорит за "золото" чемпионата мира с финнами

Канада разгромила чехов
Канада разгромила чехов. Фото: Getty Images

Сборная Канады одержала уверенную победу над командой Чехии со счетом 5:1 в поединке за выход в финал чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. В матче за "золото" ЧМ - 26 мая, в воскресенье – канадцы сыграют с финнами. В этот же день за "бронзу" поспорят команды Чехии и России.

Первую шайбу в матче Канада – Чехия уже на шестой минуте записал на свой счёт Марк Стоун. На десятой секунде второго периода Дарнелл Нурс удвоил преимущество канадцев. Спустя еще пять минут Пьер-Люк Дюбуа сделал счет 3:0. После этого голкипер чешской сборной Патрик Бартошак отправился на лавку, а его место в воротах занял Павел Францоуз. Но и ему не удалось остановить канадцев, забросивших четвертую шайбу усилиями Кайла Турриса. Тома Шабо вскоре сделал счет 5:0, но чехи все же сумели отквитать одну шайбу усилиями Томаша Зогорны. Итоговый счет – 5:1 в пользу сборной Канады.

Канада - Чехия – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

  • 1:0 Стоун (Стечер), 05:18 
  • 2:0 Нерс (Кутюрье), 20:10 
  • 3:0 Дюбуа (Маршессо, Стоун), 25:06 
  • 4:0 Туррис (Манта), 46:26 
  • 5:0 Шабо (Хенрик, Строум), 53:00 
  • 5:1 Зогорна (Коларж), 53:59 

Как сообщалось ранее, в полуфинале хоккейного ЧМ-2019 сборная Финляндии со счетом 1:0 обыграла главных фаворитов россиян. На 51-й минуте капитан сборной Финляндии Марко Анттила вывел свою команду вперед. Этот гол и стал в итоге победным.

Также мы писали, что сборная Китая впервые в истории сыграет на хоккейном турнире на Олимпиаде. Китайская команда получила олимпийскую лицензию в качестве хозяйки соревнований в Пекине-2022.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег хоккей, чемпионат мира по хоккею

Вы сейчас просматриваете новость " Канада стала вторым финалистом ЧМ, отправив чехов в бронзовый батл с Россией". Другие Новости хоккея смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На чемпионате мира по хоккею может появиться четвертый дивизион

23 мая, 13:28

Международная федерация собирается изменить структуру соревнований

Такого в НХЛ еще не было: в финал Кубка Стэнли впервые вышла команда с дна

22 мая, 09:40

"Блюзмены" из Сент-Луиса прошли невероятный путь от худшей команды регулярки до участника трофейной серии

Ответил очень точно: политолог оценил реакцию Зеленского

Сирський в 2015 поспособствовал образованию Дебальцевского котла

Видео сброса российским Су-34 бомбы весом в полторы тонны

Верка Сердючка "зажгла" на сцене Евровидения-2019

"Купи слона": дочери Оли Поляковой устроили травлю в сети

Известная певица подала в суд на тренера "Зенита"

Дочь чиновника МО разбросала цветы, возложенные в честь 9 мая

"Что это за девочка на фото?": Пугачева удивила внешним видом

Милла Йовович рассказала историю своей русской бабушки

Подольско-Воскресенский мост в Киеве откроют до конца 2020 года

Девушка вышла замуж за инвалида: на свадьбе ждал ее сюрприз

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Без медальной интриги, но с борьбой за еврокубки: расписание и результаты 31 тура чемпионата Украины

Сегодня, 19:15

В чемпионате Украины осталось определить, кто отправится в еврокубки, а кто – в Первую лигу

Космический гол на Гагарина: критик Блохина забил в подкате с 20 метров – в девятку!

Сегодня, 18:59

Судьбу матча "Десна" – "Арсенал" решил невероятный по красоте удар в исполнении Андрея Богданова

19-летняя украинка Даяна Ястремская выиграла теннисный турнир в Страсбурге

Сегодня, 18:48

Юная украинская теннисистка в финале обыграла француженку Каролин Гарсию

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: расписание, результаты, таблицы

Вчера, 23:28

Наша "молодежка" четвертый раз поехала на мундиаль, до этого украинские футболисты всегда выходили в плей-офф

Где смотреть стартовый матч Украины на молодежном чемпионате мира

Вчера, 21:25

Трансляция поединка против американцев будет доступна в прямом эфире

Бывшая жена Потапа пришла на его свадьбу с новым возлюбленным

Украинская ответочка России

Цена на газ для украинцев будет разной: где будут платить больше
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь