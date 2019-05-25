Канада стала вторым финалистом ЧМ, отправив чехов в бронзовый батл с Россией

В воскресенье сборная Страны кленового листа поспорит за "золото" чемпионата мира с финнами

Канада разгромила чехов. Фото: Getty Images

Сборная Канады одержала уверенную победу над командой Чехии со счетом 5:1 в поединке за выход в финал чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. В матче за "золото" ЧМ - 26 мая, в воскресенье – канадцы сыграют с финнами. В этот же день за "бронзу" поспорят команды Чехии и России.

Первую шайбу в матче Канада – Чехия уже на шестой минуте записал на свой счёт Марк Стоун. На десятой секунде второго периода Дарнелл Нурс удвоил преимущество канадцев. Спустя еще пять минут Пьер-Люк Дюбуа сделал счет 3:0. После этого голкипер чешской сборной Патрик Бартошак отправился на лавку, а его место в воротах занял Павел Францоуз. Но и ему не удалось остановить канадцев, забросивших четвертую шайбу усилиями Кайла Турриса. Тома Шабо вскоре сделал счет 5:0, но чехи все же сумели отквитать одну шайбу усилиями Томаша Зогорны. Итоговый счет – 5:1 в пользу сборной Канады.

Канада - Чехия – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

1:0 Стоун (Стечер), 05:18

Стоун (Стечер), 05:18 2:0 Нерс (Кутюрье), 20:10

Нерс (Кутюрье), 20:10 3:0 Дюбуа (Маршессо, Стоун), 25:06

Дюбуа (Маршессо, Стоун), 25:06 4:0 Туррис (Манта), 46:26

Туррис (Манта), 46:26 5:0 Шабо (Хенрик, Строум), 53:00

Шабо (Хенрик, Строум), 53:00 5:1 Зогорна (Коларж), 53:59

Как сообщалось ранее, в полуфинале хоккейного ЧМ-2019 сборная Финляндии со счетом 1:0 обыграла главных фаворитов россиян. На 51-й минуте капитан сборной Финляндии Марко Анттила вывел свою команду вперед. Этот гол и стал в итоге победным.

Также мы писали, что сборная Китая впервые в истории сыграет на хоккейном турнире на Олимпиаде. Китайская команда получила олимпийскую лицензию в качестве хозяйки соревнований в Пекине-2022.

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