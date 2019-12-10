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Клуб НХЛ уволил тренера из-за расхождения во взглядах на моральные ценности

10 декабря, 21:08

"Даллас" идет в зоне плей-офф, но Джим Монтгомери проявил непрофессиональное поведение

Джима Монтгомери уволили из "Далласа"

Джима Монтгомери уволили из "Далласа"

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Необычной вышла отставка главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги "Даллас Старз" Джима Монтгомери. Обычно наставников увольняют из-за плохих результатов команды, однако на этот раз клуб и специалист разошлись во взглядах на моральные ценности. Напомним, что недавно тренера "Калгари" Билла Питерса уволили за расистские высказывания 10-летней давности в адрес афроукраинца.

Сейчас "Даллас" занимает шестое место в Западной конференции, то есть, идет в восьмерке лучших, попадающих в плей-офф. Однако его уволили за неподобающее поведение. Генеральный менеджер "Звезд" Джим Нилл прокомментировал ситуацию, не вдаваясь в подробности:

"В клубе "Даллас Старз" ожидают, что все наши сотрудники будут работать честно и демонстрировать профессиональное поведение, представляя нашу организацию. Решение об увольнении было принято из-за непрофессионального поведения, несовместимого с основными ценностями и убеждениями клуба и НХЛ".

На посту главного тренера Монтгомери проработал полтора года. На его место назначили Рика Боунесса, выполнявшего функции ассистента.

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