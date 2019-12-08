Ветеран НХЛ послал наглого вратаря в нокаут одним ударом

Через секунду Торнтон нокаутирует Мразека

Забавный эпизод произошел в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между "Каролиной Харрикейнз" и "Сан-Хосе Шаркс". Между вратарем хозяев Петром Мразеком и центрфорвардом гостей из Калифорнии Джо Торнтоном случился конфликт, завершившийся боксерским ударом. Недавно мы писали, как хоккеисту "Флориды" шайбой выбили девять зубов.

Ветеран "Акул" Торнтон во втором периоде пытался сыграть на добивании и ударил при этом вратарю по ловушке. Чешский голкипер обиделся и стал размахивать клюшкой перед нападающим. И тот, недолго думая, прямым ударом отправил Мразека в довольно глубокий нокаут.

Реклама

Судьи же в итоге дали двойной штраф Торнтону – за удар клюшкой по ловушке и за последующий боксерский удар в голову Мразеку. Но и Петр получил две минуты штрафа за свои размахивания клюшкой перед носом у ветерана.

Читайте также: Тренера клуба НХЛ уволили за расистские высказывания 10-летней давности в адрес афроукраинца

Интересно, что Мразек пришел в себя и провел весь матч и даже овертайм. Основное время завершилось ничьей 2:2, а в серии буллитов удачливей оказалась "Каролина".

Смотрите, как американские болельщики забросали хоккеистов игрушками

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама