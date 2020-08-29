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Клуб-новичок чемпионата Украины возглавит самый опытный действующий тренер

29 августа, 18:39

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Экс-наставник сборной Украины Александр Сеуканд возвращается в клубный хоккей

Стали известны тренеры команд, которые дебютируют в Украинской хоккейной лиге в 2020 году. Сегодня мы писали о заявке команды из Краматорска, а сейчас появилась информация, что наставником клуба станет Павел Микульчик. Также состоится возвращение в большой клубный хоккей опытнейшего Александра Сеуканда, который станет у руля другого новичка УХЛ – "Мариуполя".

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Отметим, что Александр Сеуканд – самый опытный действующий украинский тренер. Ему 69 лет. С 1994 по 2011 годы он возглавлял киевский "Сокол", с которым неоднократно становился чемпионом Украины. Приводил к золотым медалям украинского первенства столичный "Компаньон". Дважды возглавлял национальную сборную Украины по хоккею: в период 2003-2007 и 2008-2009. Последним клубом Александра Сеуканда было харьковское "Динамо", с которым он работал в сезоне-2017/2018.

Александр Сеуканд. Фото xsport.ua

Александр Сеуканд. Фото xsport.ua

Брат бывшего главного тренера "Донбасс-2" Олега Микульчика 44-летний белорус Павел Микульчик в прошлом сезоне возглавлял ХК "Лида" (Беларусь) . ХК "Краматорск" станет вторым клубом, где этот специалист будет руководить командой.

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Павел Микульчик

Павел Микульчик

На данный момент Лига ожидает еще одну заявку – от харьковского МХК "Динамо". Крайний срок подачи – до 15 сентября включительно. Напомним, что в последнем сезоне УХЛ участвовало только шесть клубов. Регулярный сезон выиграл "Кременчуг", а матчи плей-офф были перенесены на сентябрь из-за пандемии коронавируса.

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тренер УХЛ Александр Сеуканд ХК Мариуполь ХК Краматорск

Источник: Сегодня|Спорт

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