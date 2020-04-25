Когда в Украину вернется хоккей: в УХЛ назвали даты плей-офф, остановленного коронавирусом

Чемпионат Украинской хоккейной лиги, как и весь мировой спорт, стал на паузу. В связи с пандемией коронавируса, объявленной ВОЗ, и предпринятыми в связи с этим мерами безопасности, 17 марта сезон 2019/20 был приостановлен. Четвертьфиналы плей-офф состоялись без зрителей, по их результатам участниками полуфиналов стали "Кременчук", "Донбасс", "Днепр" и "Белый Барс".

Сегодня стало известно решение УХЛ по завершению чемпионата. Спортивный департамент лиги утвердил даты проведения матчей полуфинальной и финальной серий плей-офф, которые будут сыграны до четырех побед в сентябре – перед стартом нового сезона. В соответствии с регламентом, третьи, четвертые и шестые матчи серий будут сыграны на поле команды с более низким номером посева:

"Кременчук" (1) – "Белый Барс" (4): 1, 2, 5, 6 сентября, в случае необходимости матчи также пройдут 8, 10 и 12 сентября.

"Донбасс" (2) – "Днепр" (3): 2, 3, 6, 7 сентября, в случае необходимости матчи также пройдут 9, 11 и 13 сентября.

Первый матч финала состоится через два дня после окончания последней серии 1/2 финала, но не позднее 16 сентября. Исходя из этого, финал чемпионата УХЛ пройдет 16-17, 20-21 сентября, а в случае необходимости матчи так же состоятся 23, 25 и 27 сентября. В случае, если полуфинальные серии завершатся после 4-6 матчей, финальная серия будет начата ранее.

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Матч-открытие юбилейного, пятого сезона Украинской хоккейной лиги, будет сыгран 30 сентября.

Напомним, что в период карантина Украинская хоккейная лига запустила цикл онлайн-баттлов "Без клюшек", в котором хоккеисты и представители других видов спорта соревнуются в эрудиции и шутках, а также отвечают на вопросы болельщиков. Сегодня встречаются боец MMA Денис Бондарь и хоккеист Давид Григорян.

Смотрите, как украинские спортсмены тренируются на карантине:

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