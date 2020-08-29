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В следующем хоккейном сезоне можем увидеть в УХЛ команду из Краматорска

29 августа, 12:44

Елена Павлова Елена Павлова

Лига получила заявки восьми клубов, но ждут еще один

Украинская хоккейная лига получила заявку от инициативной группы из города Краматорска во главе с городским головой Андреем Панковым на участие в чемпионате УХЛ в новом сезоне-2020/2021 от одноименного клуба. Ранее мы давали итоги Открытого кубка Донбасса-2020 и рассказали, кого назвали лучшими игроками турнира.

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Таким образом, заявки на участие в пятом юбилейном сезоне Украинской хоккейной лиги подало уже восемь клубов: "Белый Барс" (Белая Церковь), "Днепр" (Херсон), "Донбасс" (Донецк), "Краматорск", "Кременчуг", "Ледяные Волки" (Киев), "Мариуполь" и МХК "Сокол" (Киев).

УХЛ

УХЛ / Фото: УХЛ

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На данный момент Лига ожидает еще одну заявку – от харьковского МХК "Динамо". Крайний срок подачи – до 15 сентября включительно. Напомним, что в последнем сезоне УХЛ участвовало только шесть клубов. Регулярный сезон выиграл "Кременчуг", а матчи плей-офф были перенесены на сентябрь из-за пандемии коронавируса.

Напомним, "Донбасс" выиграл домашний предсезонный турнир, в последнем туре одолев по буллитам "Кременчуг".

Смотрите, как готовились к Открытому кубку Донбасса-2020

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краматорск участники чемпионат Украины по хоккею УХЛ
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