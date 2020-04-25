Боец против хоккеиста: трансляция нового "баттла" спортсменов

В период карантина Украинская хоккейная лига запустила цикл онлайн-баттлов "Без клюшек", в котором хоккеисты и представители других видов спорта соревнуются в эрудиции и шутках, а также отвечают на вопросы болельщиков.
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В субботу, 25 апреля, в битве второй раз сойдутся хоккей и смешанные единоборства – честь своих видов спорта будут отстаивать защитник ХК "Кременчук" Давид Григорян и чемпион ММА по версии WWFC Денис Бондарь.
Прямая трансляция баттла будет доступна с 19:00
Ранее мы писали, что украинский хоккеист съел целую луковицу в прямом эфире. Александр Боевых сразился с Александром Кобцом в баттле "Без клюшек", и во время передачи бросил вызов баскетболисту.
Отметим, что ранее после онлайн-битвы хоккеиста и представителя американского футбола спортсменам пришлось выполнять необычные задания друг друга.
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