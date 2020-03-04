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Коньком в лицо: украинец из НХЛ получил жуткую травму во время матча

4 марта, 11:07

Александр Трикиша

Жуткий инцидент произошел в матче НХЛ "Монреаль Канадиенс" - "Нью-Йорк Айлендерс"

Канадский хоккеист с украинскими корнями Джонни Бойчак, выступающий за команду "Нью-Йорк Айлендерс", получил тяжелую травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаль Канадиенс" (2:6). В третьем периоде игрок "Монреаля" Арттури Лехконен столкнулся с Бойчаком у ворот и, падая, зацепил лицо соперника коньком.

Бойчак тут же рухнул на лед и схватился за лицо, а спустя пару секунд, не дожидаясь медиков, отправился в раздевалку.

Бывший хоккеист Колби Коэн, работающий экспертом на ТВ, сообщил в своем Twitter, что у Бойчака тяжелый порез, но его глаз не пострадал. Других подробностей о состоянии хоккеиста нет.

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После этого инцидента в Сети начали обсуждать необходимость всем игрокам носить полноценные маски, а не только вратарям.

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Смотрите сюжет о том, как дерутся во взрослом чемпионате Украины по хоккею

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хоккей НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Монреаль Канадиенс

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