Коньком в лицо: украинец из НХЛ получил жуткую травму во время матча

Канадский хоккеист с украинскими корнями Джонни Бойчак, выступающий за команду "Нью-Йорк Айлендерс", получил тяжелую травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаль Канадиенс" (2:6). В третьем периоде игрок "Монреаля" Арттури Лехконен столкнулся с Бойчаком у ворот и, падая, зацепил лицо соперника коньком.

Бойчак тут же рухнул на лед и схватился за лицо, а спустя пару секунд, не дожидаясь медиков, отправился в раздевалку.

Бывший хоккеист Колби Коэн, работающий экспертом на ТВ, сообщил в своем Twitter, что у Бойчака тяжелый порез, но его глаз не пострадал. Других подробностей о состоянии хоккеиста нет.

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После этого инцидента в Сети начали обсуждать необходимость всем игрокам носить полноценные маски, а не только вратарям.

Ранее мы писали, что киевские хоккеисты устроили два боя в матче чемпионата Украины. "Ледяные волки" разгромно проиграли "Кременчугу", но повеселили публику.

Также мы сообщали, что 11-летние хоккеисты устроили массовое побоище на льду: били даже лежачих. К боксерскому выяснению отношений прибегли игроки 2009 года рождения на турнире в Тольятти.

Смотрите сюжет о том, как дерутся во взрослом чемпионате Украины по хоккею

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