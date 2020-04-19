Украинский хоккеист съел целую луковицу в прямом эфире: смотрите мучения спортсмена

Александр Боевых сразился с баскетболистом Александром Кобцом в баттле "Без клюшек"

Во время карантина Украинская хоккейная лига запустила серию онлайн-шоу "Без клюшек", в которых спортсмены "сражаются" в шутках и эрудиции. Иногда в шоу встречаются представители разных видов спорта. Так, в субботу сошлись хоккей и баскетбол – честь своих видов спорта отстаивали защитник ХК "Кременчук" Александр Боевых и форвард БК "Черкасские Мавпы" Александр Кобец. Спортсмены проверили свои знания фильмов и мировых звезд.

В ходе баттла Александр Боевых кинул вызов своему оппоненту и съел в прямом эфире целую луковицу! Отметим, что ранее после онлайн-битвы хоккеиста и представителя американского футбола спортсменам пришлось выполнять необычные задания друг друга.

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Напомним, что ранее мы составили рейтинг ТОП-10 лучших молодых хоккеистов Украинской хоккейной лиги. Отметим, что средний возраст команд УХЛ варьировался от 20 до 26 лет, а значит молодые хоккеисты в течение сезона получали шанс показать себя на льду.

Смотрите, как украинские спортсмены тренируются дома в условиях карантина:

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