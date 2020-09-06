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Коронавирус против хоккея: принято окончательное решение о судьбе чемпионата Украины

6 сентября, 21:21

Олег Люлька Олег Люлька

Плей-офф национального первенства все-таки будет доигран. Полуфиналы возобновятся 9 сентября

Руководство Украинской хоккейной лиги приняло окончательное решение о судьбе турнира после того, как появилось подозрение на COVID-19 у некоторых хоккеистов. Соревнования будут доиграны. А возобновятся они 9 сентября.

"После результатов дополнительных тестов на COVID-19 полуфиналы плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги между "Белым Барсом" и "Кременчуком", а также "Днепром" и "Донбассом" возобновятся. Команды проведут третий и четвертый полуфинальные матчи в Белой Церкви и Херсоне", – сообщает официальный сайт УХЛ

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Обновленное расписание матчей полуфиналов плей-офф УХЛ

  • "Белый Барс" – "Кременчук": 9 и 10 сентября в 18:00
  • "Днепр" – "Донбасс": 9 и 10 сентября в 19:30

Напомним, что на данный момент в первой полуфинальной паре "Кременчук" ведет у "Белого Барса" со счетом 2:0, а в паре между "Донбассом" и "Днепром" установился паритет – 1:1.

/ Фото: uhl.com.ua

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Как мы писали ранее, все хоккеисты перед возобновлением турнира (он был прерван еще в марте) уже проходили тестирование на коронавирус, чтобы на момент рестарта чемпионата обезопасить всех участников процесса. Теперь же игроки всех команд-участниц полуфиналов плей-офф сдали повторные тесты.

Смотрите, как украинские хоккеисты тренировались в межсезонье

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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хоккей коронавирус чемпионат Украины по хоккею УХЛ
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