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Месси на льду: в НХЛ забросили фантастическую шайбу

17 октября, 18:45

Сонни Милано принес победу "Коламбусу" в матче против "Далласа"

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между "Даллас Старз" и "Коламбус Блю Джэкетс" забросили феноменальную шайбу, которую уже окрестили главным претендентом на звание шайба сезона в НХЛ. Автором шедевра стал 23-летний нападающий "Коламбуса" Сонни Милано.

Он получил шайбу в центре площадки, красиво обыграл соперника, помчался к воротам, а затем неожиданно убрал шайбу немного назад и пробил себе между ног. Вратарь "Далласа" даже не среагировал на бросок.

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В итоге эта шайба стала победной – "Коламбус" обыграл "Даллас" со счетом 3:2 и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Даллас" идет на предпоследнем месте Западной конференции.

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Ранее мы писали, что лучшим голом года по версии ФИФА забил Даниэль Жори в ворота подопечных Сергея Реброва. Что интересно, эта феерическая бисиклета стала единственной голевой акцией Жори в чемпионате Венгрии в нынешнем году – больше в национальном первенстве он в 2019-м не забивал.

Также сообщалось, что пушка Месси в матче с "Ливерпулем" признана лучшим голом прошлого сезона. Победителя определяли путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Смотрите видео с награждения "Сент-Луис Блюз", которые в финале Кубка Стэнли-2019 обыграли "Бостон Брюинз" со счетом 4:3.

Хоккей, Кубок Стэнли, Сент-Луис – Бостон

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Источник: Сегодня|Спорт

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